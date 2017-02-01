（中央社記者江今葉布魯塞爾1日專電）在美國總統川普簽署7國公民旅遊禁令前2天，比利時2名摩洛哥裔跆拳好手傳出在登機前2個半小時，被通知入境文件遭到撤銷，無法前往美國參加即將舉行的美國公開賽。



被取消旅行文件的是比利時跆拳道明星國手凱畢（Mohamed Ketbi），以及去年歐洲跆拳道錦標賽金牌得主、也是比利時去年里約奧運代表團選手的穆拉德．拉克哈維（Mourad Laachraoui）。穆拉德．拉克哈維是去年3月22日布魯塞爾機場引爆自殺炸彈的拉克哈維（Najim Laachraoui）的親弟弟。



法蘭德斯新聞（Flanders News）報導，他們2人是在1月下旬和隊友準備登機前2個半小時，才被通知他們所持有的美國「旅行授權電子系統」（ESTA）已經被撤銷。不過報導沒有說明文件遭到撤銷的原因。



報導指出，在準備前往美國出賽前，比利時法語區國家跆拳道協會（Francophone Taekwondo federation）曾檢查過他們2人的護照，並代為申請ESTA，不料臨出發前才被告知文件遭到撤銷。



比利時法語區體育部長麥德隆（Rachid Madrane）對美國這項決定表示相當震驚，協會正在研究是否要退出賽事。1060201