國際足球高爾夫總會 台灣成最新會員國中央社 (2017-02-01 19:47)
（中央社記者李晉緯台北1日電）在台灣足球高爾夫聯盟努力下，國際足球高爾夫總會（FIFG）同意，讓台灣成為最新的會員國。
足球高爾夫（FootGolf）是項融合高爾夫和足球的新興運動，台灣成為日本、中國大陸、澳洲、韓國後，第5個國際足球高爾夫總會亞洲的會員國。
足球高爾夫的規則和場地都與高爾夫相似，但球場上沒有球門，取而代之的是直徑21英吋的「球洞」，球員要用「腳踢」代替「桿擊」，盡可能用最少的「桿數」把足球踢進球洞堙C
台灣足球高爾夫聯盟由台灣首位國際足總（FIFA）常務委員、前中華民國足球協會秘書長王筱薰創辦，他表示，引進這項運動是因為它既安全又沒有門檻，不分年齡性別都能同時參與，既能享受踢球的樂趣，又具很好的運動功效。
王筱薰提到，這項運動入門雖然簡單，但要踢得好也不容易，球踢得遠不見得就會贏，因球場不是平的，必需擁有良好的觀察與判斷能力，掌握球場的地形地勢與風向，避開沙坑水塘等等障礙物，才能取得好成績。1060201
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