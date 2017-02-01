獅打擊教練點名三新秀中央社 (2017-02-01 17:50)
統一7-ELEVEn獅外籍打擊教練史普曼（Bill Springman）（圖）加入春訓半個月，觀察陣中好手點名鄭鎧文、蘇智傑、陳傑憲印象深刻。（統一棒球隊提供）中央社記者林宏翰傳真 106年2月1日
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