（中央社記者林宏翰台北1日電）外籍打擊教練史普曼（Bill Springman）加入統一7-ELEVEn獅春訓近半個月，觀察球隊打擊狀況，新一代選手當中點名鄭鎧文、蘇智傑、陳傑憲令人印象深刻。



史普曼今年60歲，在2015年擔任資深打擊顧問，曾協助堪薩斯皇家隊奪下世界大賽冠軍，教練生涯主要效力雙城隊小聯盟體系。他從1月中加入統一獅後，農曆春節期間球隊休假，他也在台灣感受新年氣氛。



史普曼近半個月觀察，統一獅陣中打擊好手多，印象深刻的包括老將潘武雄，中生代朱元勤、唐肇廷，以及新生代鄭鎧文、蘇智傑、陳傑憲。



此外還有在中華隊集訓的陳鏞基、林志祥、羅國龍，史普曼表示，所有選手到齊之後，對球隊的打擊火力很有信心。



首次在亞洲度過農曆春節，史普曼說這裡的氣氛與美國新年不一樣，家人團聚吃飯的氣氛，比較像是美國感恩節。1060201