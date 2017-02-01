WTA台灣賽 張凱貞莊佳容連兩屆首輪敗中央社 (2017-02-01 17:30)
台灣網球女將張凱貞（左）與莊佳容（右）的組合1日在台灣公開賽以兩個4比6不敵對手，連兩屆雙打在首輪出局。（WTA台灣公開賽大會提供）中央社記者李晉緯傳真 106年2月1日
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