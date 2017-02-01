澳洲將在雪梨舉辦獎金一千萬澳幣、約合美金750萬元的賽馬，這也是全球獎金最高的草地賽馬活動。



這座雪梨賽馬場跑道長1200 公尺，將在今年十月舉行第一次跑馬比賽，預計會吸引來自全球各地的良駒好馬。



上星期在美國佛羅里達州「灣流公園」馬場才剛舉行過一場比賽，獎金高達1200萬美元，不過，「灣流公園」的馬場是土地，而非草地。



另外，澳洲墨爾本也有草地賽馬，但獎金只有620萬澳幣，相當於469萬美元。



(灣流公園賽馬照片取材自網路)



