▲星計畫。（圖／Lamigo桃猿提供）

Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls將為新年度招募四位新成員，「2017年LamiGirls星計畫」已經熱烈展開，「最強評審」孫協志、「最美評審」陳思璇以及「最動感評審」Kimiko都已經錄製號召短片，呼籲有志的女孩踴躍徵選屬於全猿主場的女主角，預計從近百位的參選女孩資料當中挑出25位女孩，進行第一階段初選。

「2017年LamiGirls星計畫」初選第一階段預計在2017年2月5日（日）於三創生活園區五樓公開舉辦，時間為下午一點開始。初選現場開放2016年金猿卡友憑卡免費參加，欣賞美麗有趣的初選，每位金猿卡友可再帶一位朋友入場，入場時間為12時30分。

初選會主持人仍然由Lamigo TV徐展元以及「猿大大」搭配主持，LamiGirls學姊將蒞臨現場為初選暖場表演，擔任工作人員。初選的四位評審包括「最強評審」孫協志、「最狂評審」曹西平、「最美評審」陳思璇以及「最動感評審」Kimiko將在初選會上從25位女孩當中依服裝外型、舞蹈、加分題等決定出15位LamiGirls候選人，進入終極搶四的決選會。

初選會全程將於Lamigo TV在麥卡貝網路電視直播，有志參加的女孩仍可至報名網站點選「我要報名」，填妥徵選資料之後確認送出，屆時會有專人聯絡，更多初選會資訊以及徵選辦法請上「2017年LamiGirls星計畫」報名網站( http://www.lamigo.tv/lamigirls/ )以及鎖定LamiGirls官方粉絲專頁。