上一季Jose Fernandez的傷痛還沒度過，這一季還沒開始又傳來Andy Marte和Yordano Ventura的噩耗，大聯盟還能承受幾次這樣的意外？一而再、再而三的場外駕駛事故，或許是一種警訊，提醒官方注重選手這方面相關的宣導以及知識已經是刻不容緩。

2014年世界大賽上，皇家隊在「神盾」James Shields遭到對方王牌Madison Bumgarner徹底壓制的情況下，小將Ventura的好表現，讓許多人開始記住他的火球以及名字。

但就在他正準備要開始發光發熱的時候，卻傳來噩耗，他在今年當地時間1月22日參加完派對後，開車返家的路上發生了車禍，因為沒有繫上安全帶，而受到致命的撞擊，最後搶救不急，得年僅22歲。

和這一個災難同一天的還有多明尼加籍內野手Andy Marte的事故，他也在當地時間22日凌晨因車禍離開人世，享年33歲。

還記得上一季馬林魚王牌Fernandez在業餘期間駕駛船隻出海，結果高速觸礁、而引發的悲劇，當時大家為這位前途一片光明，且個性外向、善良年輕球星感到不捨的同時，也認為類似的事情不該再發生。

2014年聖路易紅雀新秀Oscar Taveras因酒駕而喪生，而Fernandez在當天也疑似有酒駕的行為，而且這4人都是多明尼加籍的選手，顯示出該國的年輕球員對於駕駛相關的法制以及知識嚴重地缺乏。

根據VICE Sports報導，2013 年世界衛生組織所公佈的的報告中顯示，多明尼加是全世界車禍致死率最高的國家，數據表示這些好手的英年早逝並不是偶然，而是文化、制定造成的悲劇。

如何讓這樣的事情不再發生？大聯盟官方是不是能徹底執行賽餘時間相關交通工具的宣導，以及要求全員們必須確實遵守交通法治，會是未來必須要去努力的重點，不僅是為了年輕選手的寶貴生命，也是為了棒球。