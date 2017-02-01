林家鍾展示家裡收藏的僑批複製件。 陳啟任 攝

中新網潮州2月1日電 (記者 陳啟任)「從清朝末年到新中國成立前，古樓村是整村『下南洋』，家家戶戶的成年男子都會到海外謀生，我大伯去了香港，二伯在新加坡，父親則在馬來西亞。」今年69歲的林家鍾手捧著兩封僑批，講述著祖輩父輩赴海外打拚謀生的往事。

廣東省住建廳、省文化廳、省檔案館等日前啟動開展「尋訪僑批銀信後人」活動，邀請後人講訴僑批背後的故事，呈現海外華僑心系家國的精神。廣東省住房和城鄉建設廳副廳長郭壯獅春節期間赴潮州市潮安區古樓村看望「僑批後人」林家鍾，聽取記錄近代以來古樓村華僑愛國愛鄉的故事。

僑批是華僑華人通過民間渠道及後來的金融郵政機構寄給家鄉眷屬的書信和匯款合稱，廣泛分佈在廣東、福建僑鄉地區。僑批的特色在於銀信合一，批封上大多註明了海外華僑匯款的金額。2013年，僑批檔案申遺成功，入選聯合國教科文組織《世界記憶遺產名錄》。

潮安區金石鎮古樓村是當地著名僑鄉，近代以來，當地先民結伴漂洋過海外出打拚，在海外站穩腳跟后通過僑批銀信支援家鄉眷屬。坐落於村內整齊劃一、氣勢恢宏的潮汕傳統建築，大多都是華僑支援家鄉建設的見證。

記者看到，林家鍾父親於1951年寄回來的僑批上寫到：潮安古樓鄉田墘內交雙親大人玉啟，港幣五十元。林家鍾介紹，他父親三兄弟，加上已經成年的堂哥，每月四封僑批，成為故鄉十名女眷和年幼的他主要經濟來源。海外寄回來的僑批甚至曾裝了滿滿一箱，後來大多因搬家等原因遺失。

林家鍾稱，小時候在村口等僑批時興高采烈的心情仍記憶深刻，但對於家中女眷來說，更多的是五味雜陳，家人出海打拚得來的血汗錢來之不易，充滿辛酸。

郭壯獅表示，僑批銀信是近代以來華僑愛鄉愛國的見證，一封封僑批都呈現著華僑的家國情懷，廣東正開展南粵古驛道保護利用工作，挖掘驛道周邊歷史文化資源，展示嶺南地域文化特色，僑批銀信正是南粵古驛道文化重要的組成部分。

郭壯獅稱，希望通過「尋訪僑批銀信後人」活動，倡議更多僑批後人加入，系統地整理挖掘僑批背後的故事，讓年輕一代了解華僑愛國、刻苦、誠信的精神。(完)