激情對抗。

快速運球。

紅網鳳凰縣分站2月1日訊(分站記者 吳文星)「獳穩，三步上籃，蕘秧掛(苗語意為：接住球，三步上籃，球又進啦，真精彩)！」1月31日上午，湖南省鳳凰縣兩林鄉板當村部籃球場上，由該村精心組織的「板當村第一屆籃球友誼賽」正激情上演，圍觀的苗鄉群眾的鼓掌、吶喊此起彼伏，相當熱鬧。

場外，筆者和參賽隊員用苗語閑聊。貴州松桃縣長坪鄉盤報隊隊員石萬輝興奮地說，板當這次活動開展得好，參賽的隊員都來自村裡，比賽前嚴格核實隊員身份，比賽時又互相監督，活動公平公正。

「純鄉村籃球隊員，農村球員自己的活動，當然有意義。這種球賽不光球隊喜歡參加，大家都喜歡看呢！」花垣縣雅酉鎮捫岱隊隊員隆建軍說。筆者現場看到，球隊都來自農村，隊員身高參差不齊，但有著各自的隊服，比賽顯得非常正規。

筆者從活動組委會了解到，此次球賽得益於湘西州交通運輸局扶貧工作隊、兩林鄉人民政府的大力支持。活動以「重在參與，加強交流」為主題，旨在拉近村寨之間的距離，為今後板當與周邊鄉村共同發展提供交流平台。本次參賽的隊員來自貴州松桃縣長坪鄉、湖南花垣縣雅酉鎮以及鳳凰縣兩林、臘爾山、禾庫等鄉鎮。更巧的是，所有參賽隊都來自純苗族村寨。比賽從1月30日(農曆正月初三)開始，為期8天，將決出一、二、三等獎項。