新華社布魯塞爾１月３１日電？ 綜述：不畏政治逆風 歐元區經濟增速超美國

新華社記者趙小娜 帥蓉

歐盟統計局１月３１日發佈的多項關鍵經濟數據顯示，儘管面臨英國公投「脫歐」等政治逆風，但歐元區經濟穩健復甦，２０１６年經濟增速達１.７％，自２００８年金融危機爆發以來經濟增速首次超過美國。

歐盟統計局當天發佈的報告顯示，２０１６年第四季度歐元區１９國國內生產總值（ＧＤＰ）環比增長０．５％，同比增長１．８％；歐盟２８國ＧＤＰ環比增長０．６％，同比增長１．９％。去年全年，歐元區經濟增速達１．７％，高於美國的１．６％。

歐元區經濟引擎德國去年第四季度經濟環比增長０．５％。歐元區第二大經濟體法國第四季度經濟環比增長０．４％。

萬神殿宏觀經濟學研究公司經濟學家克勞斯·維斯特森表示，儘管遭遇政治逆風，歐元區經濟表現目前依然穩健，德國和法國內需強勁成為拉動經濟增長的主要動力。

受經濟持續復甦支撐，歐元區就業形勢繼續好轉。歐盟統計局同日發佈的數據顯示，歐元區去年１２月失業率為９．６％，低於前一個月的９．７％，為２００９年５月以來最低水平。

困擾歐元區多年的低通脹頑疾也出現好轉。今年１月歐元區年化通脹率為１．８％，高於去年１２月的１．１％，為２０１３年２月以來最高水平。通脹上升主要緣於能源價格上漲，當月能源價格漲幅達８．１％，遠高於去年１２月的２．６％。

分析人士認為，１．８％的年化通脹率已經非常接近歐洲央行２％的中期通脹目標。不過，儘管綜合通脹率走高，但剔除能源和食品價格的歐元區核心通脹率今年１月依然保持０．９％的低位，與上月持平。

凱投國際宏觀經濟諮詢公司首席歐洲經濟學家麥基翁認為，歐洲央行決策者可能擔心通脹回升難以持續，因此不會在短期內改變現行寬鬆貨幣政策。

儘管最新數據顯示歐元區經濟形勢向好，但這一勢頭能否在２０１７年延續仍面臨不少挑戰和風險：歐洲多個國家今年將迎來選舉，保護主義色彩濃厚的美國特朗普政府可能在貿易問題上與歐洲產生齟齬，英國宣布脫離歐洲共同市場，歐元區分裂勢力抬頭。不少人擔心，歐元區面臨的這些不確定因素可能令歐元區經濟復甦脫軌。

國際貨幣基金組織在最新發佈的《世界經濟展望報告》中預測，今明兩年歐元區經濟增速均為１．６％，略低於去年水平。