滬渝高速忠縣段車流量大 每分鐘車流量最高達90餘台次北京新浪網 (2017-02-01 12:47)
華龍網2月1日11時45分訊（記者 劉艷）今（1）日，來自重慶交通執法高速四支隊六大隊的消息，目前滬渝高速忠縣段車流量大，每分鐘車流量最高達90餘台次。
市交通執法高速四支隊六大隊的執法隊員表示，為保障車輛通行，他們已安排車輛和執法人員在車輛量大、事故易發路段駐車示警，提醒過往車輛慢行。
同時執法隊員建議廣大駕乘人員，如前往廣東、上海、浙江、福建等地，可繞行G42滬蓉高速公路行駛。
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