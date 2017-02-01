【網路媒體走轉改】山東日照漁家文化「海味」足北京新浪網 (2017-02-01 12:48)
？？？？漁船停泊在碼頭，船上貼對聯、掛紅旗、綁搖錢樹喜迎「新年」。 郭亞楠 攝
中新網日照2月1日電 (記者 郭亞楠)2月1日是農曆新年初五，財神日。山東日照的漁民一大早以漁家傳統的文化習俗到海邊「祭龍王、迎財神」，感謝過去一年「龍王」的保佑，祈求新的一年風調雨順，出海平安，滿艙歸來。
日照位於黃海之濱，山東半島東南側，東隔黃海與日本、韓國相望，海域面積6000平方千米，是山東省重要的漁業城市。
俗話說，靠山吃山，靠海吃海，海洋廣闊而神秘，土生土長的海邊人，對大海懷有敬畏之情。當地沿海漁民有供奉龍王的傳統習俗，每逢節日和出海之前會擺設貢品、燒香焚紙，向龍王祈求海面風平浪靜、魚蝦滿艙，平安出海而歸。每到「財神日」的祭祀顯得更為隆重。
天還未亮，漁民韓治團來到嵐山海邊的龍王廟面朝大海「拜龍王」。韓治團有二三十年的海上作業經驗，是地地道道的老漁民。「漲潮之前在船頭擺設好祭品、焚香燒紙，待潮水漲滿之時鳴炮放鞭，面朝大海祈福祭拜，寓意新的一年『漲滿艙』」，韓治團說。
張書華看守龍王廟十年了，每年的「財神日」是廟裡最忙的一天。「今天過了凌晨十二點，就有漁民來祭拜了。」張書華告訴記者。
碼頭上，潮水漲滿，祭拜結束，記者看到很多漁船開出碼頭駛向遠方。漁民王安平告訴記者「今天是好日子，很多漁民選擇在今天為新年首航出海打魚，圖個吉利好彩頭。」(完)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
產後塑身衣．AINIA 塑身衣．ge 塑身衣．塑身衣 10．黛瑪 塑身衣．男性塑身衣．蕾絲塑身衣．Nubra 塑身衣．Lamour 塑身衣．EQ 塑身衣．Bast 塑身衣 加強版．心機魔塑 180D 塑身衣．男性 塑身衣．LL 塑身衣．塑身衣 隱形．NISSEN 塑身衣．連身 塑身衣．Chanson 塑身衣．塑身衣 透氣．bast 塑身衣．貝麗 塑身衣．連身塑身衣．防駝塑身衣．三溫暖塑身衣．ANLICO 塑身衣．女塑身衣．男士塑身衣．JB 塑身衣．馬甲塑身衣．涼感塑身衣
「光棍村」問題不容小覷【北京新浪網】
網購年貨、外出旅遊 春節年味變淡還是社會更多元？【北京新浪網】
雞年雞湯：又愛又恨 可我為何還回到打拚的城市？【北京新浪網】
楊冪和景甜，誰更有少女感？【北京新浪網】
浙江文成：一倖存老人被成功救出【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》