？？？？漁船停泊在碼頭，船上貼對聯、掛紅旗、綁搖錢樹喜迎「新年」。 郭亞楠 攝

中新網日照2月1日電 (記者 郭亞楠)2月1日是農曆新年初五，財神日。山東日照的漁民一大早以漁家傳統的文化習俗到海邊「祭龍王、迎財神」，感謝過去一年「龍王」的保佑，祈求新的一年風調雨順，出海平安，滿艙歸來。

日照位於黃海之濱，山東半島東南側，東隔黃海與日本、韓國相望，海域面積6000平方千米，是山東省重要的漁業城市。

俗話說，靠山吃山，靠海吃海，海洋廣闊而神秘，土生土長的海邊人，對大海懷有敬畏之情。當地沿海漁民有供奉龍王的傳統習俗，每逢節日和出海之前會擺設貢品、燒香焚紙，向龍王祈求海面風平浪靜、魚蝦滿艙，平安出海而歸。每到「財神日」的祭祀顯得更為隆重。

天還未亮，漁民韓治團來到嵐山海邊的龍王廟面朝大海「拜龍王」。韓治團有二三十年的海上作業經驗，是地地道道的老漁民。「漲潮之前在船頭擺設好祭品、焚香燒紙，待潮水漲滿之時鳴炮放鞭，面朝大海祈福祭拜，寓意新的一年『漲滿艙』」，韓治團說。

張書華看守龍王廟十年了，每年的「財神日」是廟裡最忙的一天。「今天過了凌晨十二點，就有漁民來祭拜了。」張書華告訴記者。

碼頭上，潮水漲滿，祭拜結束，記者看到很多漁船開出碼頭駛向遠方。漁民王安平告訴記者「今天是好日子，很多漁民選擇在今天為新年首航出海打魚，圖個吉利好彩頭。」(完)