中新網廣元2月1日電 (陽雪梅 苗志勇)正月初四(1月31日)一大早，記者走進四川省廣元市蒼溪縣陵江鎮紅軍村。蜿蜒的公路上，車來人往，人氣爆棚。紅軍將帥台、紅軍標語碑廊、紅軍英名堂和紅軍烈士陵園等紅色文化映入眼帘。一夜淅淅瀝瀝的春雨，讓乾旱已久的紅軍村「披紅掛綠」。臘梅花撐開紅艷的笑臉，似要和掛在村民屋檐下的紅燈籠爭俏鬥豔。碧綠的溪水中，蔥蘢的樹木懶懶地伸出柔軟腰肢。

憶紅山莊、長廊山莊、紅軍苑……一座座獨具特色的農家樂，或沿景區排開，或傍青山坐落，或順溪流而建設。每戶農家樂里，歡聲笑語此起彼伏。遊玩的人們或嗑瓜子談笑，或打牌娛樂，或喝茶聊天……

芋頭燉土雞、蘿蔔乾燉豬蹄、清蒸南瓜……中午十二時，「仁和山莊」農家樂里，隨著一道道富有農家特色的菜端上桌后，20多桌客人杯盤交錯聲、服務員上菜急促的提醒聲和廚房內炒菜的各種匆忙聲，交匯成了一支節奏分明交響樂。

「你要預定位置？最近席位有點緊張哦！」臨近下午兩點，老闆劉國兵和員工才得閑吃兩口午飯。以為記者要預定席桌，劉國兵面顯難色。他說，因為從正月初一起，農家樂20多桌都是滿的，所以席位必須提前兩天預定，不過最近幾天的席桌都排滿了。

「雖然地方不是很大，但我們農家樂位置好，味道不錯，價格也適中。」劉國兵說，村裡還有可接待四五十桌客人的農家樂。

確如劉國兵所言，在「映山紅山莊」門前里，紅色氣球妝點成一個大大的「囍」子。房背上，彩旗和綵帶翻飛。房前，停放著標有外地車牌號的各種車輛。樓下大廳和雅間擺放了30餘張桌，就連房屋左側，臨時搭建的帳篷也有10多桌，每張桌子都是座無虛席。相鄰的「九大碗」、「紅源」等10多家農家樂，也是濟濟一堂。據了解，從正月初一到初四，每戶農家樂日均收入近2萬元。

「甜橙哦！」「油勺油勺，又香又脆！」火爆的農家樂生意，還帶動熱了村裡的「路邊經濟」。

「今天賣了200多根甘蔗，收入近3000元。只要勤快，開農家樂也罷，種菜賣也罷，擺點小攤也罷，都還是不錯的。」村民劉國生說。

村裡的公路沿線，停車場一隅或房前走廊邊，隨處可見賣村裡椪柑、甘蔗、烤紅薯等特色水果、小吃或生態蔬菜的；有的啟動了供老少皆宜的娛樂設施，或遊樂園，或鞦韆比賽、或套圈捕魚等。

紅軍村農民「刨錢」機會多，源於蒼溪「紅」「綠」資源的利用、保護和開發。因為紅軍村裡的紅軍渡·西武當山是紅四方面軍長征出發地、全國百個紅色旅遊景區、國家4A級旅遊景區，距蒼溪縣城3公里處。交通便利，風光迤邐，紅色文化、道教文化、生態文化各顯特色，是一個以「紅土地、綠山水、梨鄉情」為主題，集紅色旅遊、生態旅遊、休閑旅遊、道教旅遊為一體的綜合性旅遊區。

聆聽紅軍故事，追憶紅軍足跡。登山攀峰，體驗紅軍無畏精神。吃農家菜，憶苦思甜，暢遊山間，吸塵洗肺進行全身氧氣浴……

以「紅」帶「綠」，以「綠」促「紅」，「紅」「綠」相融兩相宜。紅軍村成了人們警醒自身和教育後輩的絕佳之地。每到諸如春節等家人團聚的節日，紅軍渡和紅軍村成了市民必去之地。

「紅綠」資源的深度挖掘，不僅讓村裡的基礎條件大改變，村容村貌大變樣，還為村裡帶來了更多的人流量、資金量、物流量和就業機會，更實現了一產和三產的有機結合。

為了提高村裡遊客接納能力，村裡實行「硬功夫」和「軟實力」兩手抓：新建人行棧道，實行人車分流；整治堰塘，凈化水源；擴建停車場，治理亂停亂放，滲透更多的文化元素，加大村裡和景區治安、環保等治理力度，提升景區服務能力和村民素養……一項項有力舉措，為更多村民搭建有利平台，帶動他們把準時機，依託資源尋覓幸福小康之路。(完)