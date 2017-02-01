北京今晚空氣重污染 官方呼籲少放「破五炮」北京新浪網 (2017-02-01 11:17)
原標題：今晚空氣重污染 環保部門呼籲少放「破五炮」
法制晚報訊（記者 耿學清）今天上午，北京市空氣質量優良，城區PM2.5濃度低至個位數。但今夜冷空氣微弱，加上煙花爆竹燃放影響，預計空氣質量將達到重度至嚴重污染程度。國家環保部和北京市環保部門呼籲市民盡量不放、少放煙花爆竹。
受昨夜一股冷空氣影響，上午10時，北京城六區PM2.5濃度僅為8微克/立方米，其它地區也在8-15微克/立方米，空氣質量極佳。
但好景不長，據北京環保監測中心預測，今天夜間冷空氣減弱，風力較小，污染擴散條件轉差，正月初五，有「破五」燃放煙花爆竹的習俗，考慮到燃放對空氣的污染，預計今夜空氣質量為重度-嚴重污染。市環保部門倡議盡量減少燃放，並注意安全。
同時，據國家環保部監測，2月1日（初五）至5日（初九）期間，全國大部分地區空氣質量總體較好。2月2-4日期間，京津冀及周邊區域中南部可能出現重度污染過程。
受煙花爆竹燃放影響，局地空氣質量可能有不同程度變差。環境保護部將密切關注空氣質量變化情況，督促地方切實加強監管執法。
環境保護部倡議廣大公眾儘可能少放或者不放煙花爆竹，減輕空氣污染，過一個快樂、祥和、綠色環保的春節假期。
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