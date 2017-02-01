中新網重慶墊江2月1日電 題：三峽庫區護林員守護青山綠樹

中新網記者 劉相琳

農曆正月初五。天剛微亮，趙品才像以往一樣，帶著鋤頭、柴刀、擴音器，向家后那片林場走去。正月初五俗稱破五，人們這天要打掃衛生，放鞭炮「趕五窮」。趙品才要趕在村民放鞭炮之前，挨家挨戶再叮囑一遍林區防火事項。

重慶佔據著整個三峽庫區面積的85%以上，肩負著建設好長江上游生態屏障，保護好「一江清水兩岸青山」的任務。自2011年始，重慶在長江幹流及主要支流的23個區縣全面實施綠化長江行動。截至目前，重慶植樹造林超過335萬畝，綠化長江已完成階段性造林綠化任務。造林和護林，是重慶今後建設庫區生態屏障的兩大「引擎」。

今年66歲的趙品才是重慶墊江寶鼎山林場的一名護林員，從17歲到林場工作開始，今年已是第49個年頭。無論寒暑，每天早上8點，趙品才準時從家中出發，沿著崎嶇的山路，巡視看護林場。迄今為止，趙品才巡山走過的路已超過10萬公里，他用腳步丈量著4000多畝林場的每一個角落。

重慶現有1.5萬余名在冊護林員，4500多萬畝天然林已全面落實了管護責任。這些護林員擔負著天然林保護、森林防火、森林病蟲害防治等工作。

時值春節假期，外出打工的人大多回到村裡，放鞭炮的、祭祖上墳的比以往多了許多。趙品才這兩天的工作重心也由林場深處轉為人畜聚居區與林場結合部。「小小煙頭危害大，樹木見了都害怕……」伴隨著趙品才巡山的腳步，森林防火宣傳提示也從他身上的擴音器響起。

「春節是森林防火關鍵期，風乾物燥，爬山遊玩、上墳祭奠的特別多，容不得半點馬虎。」趙品才說，這樣下來一次巡邏往往需要一整天，渴了就喝山泉水，餓了就吃自帶的乾糧。這樣的工作狀態，一直要持續到元宵節后。

「別說大年三十吃團年飯了，連吃一頓熱飯都是奢侈的事。」趙品才搖著手說，49年來，他幾乎沒有一個春節是在自家度過。親朋好友知道春節去他家也見不到他人，所以現在過年也少有人去他家串門拜年。他習慣了與林木為伴，也樂得這樣清靜的日子。

近幾十年來，中國政府採取一系列措施，持續推進長江兩岸造林綠化。先後實施了長江防護林建設、天然林保護、退耕還林等重點生態工程，使得長江流域森林資源明顯增長。目前，三峽庫區森林覆蓋率達49%，基本實現沿江兩岸綠化全覆蓋。在此背景下，趙品才看護的林區也已由最初的近千畝，擴展到如今四千多畝。

臨近中午，趙品才轉身走向林場深處。逢年過節，不少城裡人到山裡遊玩。趙品才除了查看樹木生長，了解病蟲害發生情況外，還要提醒這些遊客不要亂丟煙頭。「生活水平提高了，大家更願意親近自然。」趙品才說，以往春節村裡人都往城裡跑，現在春節城裡人都愛往鄉下跑。為了減少火災隱患，他每天只好儘可能將林場巡視面積擴大，這樣下來每天行走山路超過10公里。

白天巡山，晚上回家后，還不能立刻休息，他要記錄當天的巡視工作。從2001年至今，趙品才已寫完了16本森林防護日記。他還根據多年巡山經驗，繪製了巡山地圖，把他看護的4000多畝林區每一個山頭和角落都標記得一清二楚。趙品才希望他的接班人能用得上。

正是在這一萬多名護林員的參與下，近幾年重慶森林火災受害率始終控制在0.1‰以內，林業有害生物成災率控制在3‰以下，森林活立木蓄積量達1.98億立方米。生態環境的改善，使得中華秋沙鴨、川金絲猴等珍稀瀕危動物再現，並將重慶作為棲息地之一。

在趙品才看來，巡山中孤單不可怕，可怕的是無法預知的危險。2008年的一天，趙品才冒雨巡視完林場，回家時已是傍晚時分。一不留神他踏進了一片枯葉堆中滑到，掙扎了半天也沒爬起來，他只好給妻子打電話。妻子在黑黢黢的山路中摸索，把他快背到家時再也背不動了。趙品才只好在妻子的拉扯下爬回了家。

這次受傷之後，趙品才在家躺了近一年，子女勸他不要再幹了，可他卻割捨不下。「我已經習慣了這樣的生活，每天不親眼看看這些樹，我就不放心。」對於趙品才來說，寶鼎山林場早已是他生命中不可割捨的部分。每一棵樹木都像是他的孩子一般，他捨不得離開。(完)