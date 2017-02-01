患癌老農張光榮正在給雞餵食物。 唐禮艷 攝

中新網廣元2月1日電 (唐禮艷 苗志勇)陽光溫暖，輕風徐徐。農曆大年正月初五，記者來到四川省廣元市蒼溪縣元壩鎮慶憲村三組，見到了正忙著給雞餵食的張光榮。「早些年，除了在家種田耙地，我還走鄉串戶收豬，做點小買賣，日子過得不錯。」此刻，很難想像，眼前這位高高瘦瘦、精神矍鑠的老人，曾在10年前，已到「閻王殿上走過一遭」。

2006年3月，正享受天倫之樂的張光榮被診斷為食道癌中晚期，手術花光了家裡所有積蓄。手術后，他沒有了勞動力，家裡也沒有主要經濟來源，且每年還需花8000多元醫藥費，用於身體療養康復，其所需費用皆由兩個女兒分攤。「女兒相繼出嫁了，她們都有自己的家庭，每個女兒家裡都養了倆孩子，日子過的也是緊巴巴的。」他無奈地說道。

2014年，張光榮家被識別為精準扶貧重點幫扶對象。「國家的扶貧政策再好，咱也不想當貧困戶，不想戴上這頂『貧困帽』!」最初被識別為貧困戶時，張光榮面子上過不去，思想上有包袱：「想想以前我沒生病時，家裡的日子過得風生水起，在村子里，我也算是叫得上號的人物，現在別人家都好過了，自己家卻窮了」。

幫扶單位元壩鎮小學的教師羅毅、任星發，察覺到這一點后，輪番跑到張光榮家，與他交心談心，給他做思想工作，打消他的顧慮，同時向他宣傳國家扶貧政策，並結合他家實際，制定了脫貧規劃。2015年，在元壩鎮黨委政府、元壩鎮小學和村兩委的幫助下，張光榮按照脫貧規劃，買了50隻小雞、5頭仔豬，開始發展起養殖業。

「老張從來不給雞和豬喂飼料，他家養的都是實實在在的土雞和生態豬。」村支部書記馬連遠說，酒香不怕巷子深，很多顧客慕名而來，老張坐在家裡，就把自家的雞、雞蛋、豬，賣成了現錢，當年實現家庭人均純收入2100元。這讓老張一家看到了生活的希望，對脫貧致富充滿了信心。

「去年，鎮黨委政府為我發放產業發展周轉資金3000元，元壩鎮小學也為我提供了幫扶資金600元。」張光榮用這些錢，新植桂花樹800株，同時擴大了養殖規模，出欄雞70隻、鴨子80隻、生豬16頭，月產蛋500個，實現家庭人均純收入2900元。「去年，沒讓女兒再掏腰包為我付醫藥費了。」張光榮樂呵呵地說。

對老張來說，在去年還有一件喜事——建新房、搬新家。去年3月，他家被納入農村D級危房改造，享受到3.5萬元的建房補助金。同時，在女兒們的支持下，老張的新房於去年7月份動工了，12月底完工，今年春節，老兩口歡歡喜喜搬進了新居。

「新春住新房，咱們要脫貧奔小康。」前不久，老張家貸到了扶貧小額信貸金5萬元。他準備用這些錢，再次擴大養殖規模，養殖20頭生豬、110隻雞、120隻鴨子……「我再加把勁，今年家庭人均純收入一定能掙夠4000元，必須得脫貧『銷號』！」(完)