原標題：網紅主播：一些直播平台變成非法性交易「工具」

央廣網北京2月1日消息 據中國之聲《新聞縱橫》報導，盤點過去一年的流行語，網紅直播一定不能不說。在被譽為「移動直播元年」的2016年，網紅直播不僅成為最熱門的網路行為藝術，也成為資本競相爭奪的香餑餑，幾百家創業平台湧入，各大巨頭攜資本入場。然而，網紅直播在搶盡風光的同時也招致不少爭議。

記者見到主播小鹿的時候，她正在咖啡廳吃著下午茶和「粉絲」們打招呼互動。小鹿從去年2月份「開播」，一年時間積累了幾十萬粉絲，直播高峰時期同時有數萬人在線觀看，各種虛擬禮物不斷飛出屏幕，一年下來純收入達到了30多萬元。在不少人看來，小鹿就是千萬網紅主播的典型代表。但是談起未來，她坦言只能走一步算一步，「我是想靠這個賺一些錢，然後開一個餐廳之類的。這個飯（做網紅主播）不能吃太久的，直播這個行業確實是會一直發展下去，但是之後的路如何走誰也不知道。」

根據中國互聯網路信息中心（CNNIC）的報告，截至2016年6月，我國網路直播用戶規模達到3.25億，佔網民總體的45.8%。真人聊天秀直播和遊戲直播快速發展，網民使用這兩類直播的比例分別為19.2%和16.5%。

在秀場類直播平台，每一個直播間都有一個粉絲給主播贈送禮物數量多少的「排行榜」，主播們習慣將排行榜送禮物最多的粉絲稱為「榜一」「榜二」或者「大號」。小鹿告訴記者，直播行業的瘋狂發展，在她看來最直觀的體現就是榜一和榜二相互競爭刷錢，「榜一榜二有一段時間比著刷禮物，今天我秒殺你，明天你秒殺我，我曾經一天內收到人民幣8萬，換句話說這兩個人一天就從直播平台買了24萬人民幣的禮物。」

粉絲的瘋狂讓不少主播幾乎「一夜暴富」，而資本也嗅到了直播行業的商機，各類直播平台成為投資「風口」，近一年時間包括映客等直播平台獲得幾千萬元甚至上億元的融資。去年3月15日，直播平台鬥魚TV獲得紅杉資本等投資機構1億美元B輪融資。

然而，網紅直播一片火熱的背後，色情、暴力、侵權等亂象和問題也層出不窮。涉黃、涉暴現象成為2016年直播行業的毒瘤。一些網紅主播為了提高人氣，通過肢體和語言進行性挑逗、性暗示。小吳是一家小型直播平台的網紅，她透露一些網紅主播甚至將直播平台變成了非法性交易的「工具」，「為什麼說這是一個賣淫平台，很多人看你直播給你刷一些禮物，然後就私信你說今晚過來陪我。一些人靠直播平台這個渠道，更隱蔽化地把這種交易完成了。」

2016年，某直播平台更是被曝光出現直播公益造假的事件，一些主播為給自己漲「粉絲」掙「禮物」，在四川涼山州貧困區某農村做假慈善，直播時發錢結束后就收回。消費貧窮的「假慈善」被曝光后，這些主播甚至毫無悔意。

主播「快手黑叔」說：「我倆月能掙六十萬，我就花五萬塊錢建房子，剩下五十五萬我還換輛大賓利，整一套別墅，我就掙錢，就是掙粉絲的錢，總有人願意給我刷禮物。」

此外，直播飆車、直播侵犯隱私、主播購買「殭屍粉」提高人氣造假等等問題也引起了廣泛爭議。有分析指出，網路直播平台的混亂與其「粉絲經濟」的盈利模式密切相關，追求聳人聽聞往往能引起關注，才能獲得「禮物」，也才能吸引廣告賺錢。

主播小鹿表示，包括她在內的不少網紅主播在享受到「粉絲經濟」的紅利之後，心態多少都變得「浮躁」起來，「因為做了直播你從這平台上賺了很多錢之後，就很難再踏踏實實去上班，朝九晚五坐在那裡每個月拿固定工資，心態很難沉靜下來，因為你已經通過這種相對容易的方式（直播）賺到錢了。」

2016年既是網紅直播興起的一年，也是該行業不斷整治規範的一年。去年11月國家網信辦發佈《互聯網直播服務管理規定》，文化部、公安部等部門也均對直播領域進行了專項整治，「黑名單」制度、「實名制」等措施開始向不規範的網紅直播亮劍。

直播行業駛入「正軌」，然而網紅直播未來如何更好發展，依舊是目前行業內不斷爭論的問題。主播小吳告訴記者，直播平台之間以及網紅主播們競爭壓力越來越大，她已經在考慮退出，「主播就是為了掙錢。（直播平台給主播的分成）比例降低確實是考慮退出的原因之一，付出同樣努力辛苦，收入比原來少了一半。此外對於小公司來說，想要靠這個（粉絲經濟）發展太難了，這個行業競爭很激烈了。」

艾媒諮詢CEO張毅接受媒體採訪時表示，目前的網紅直播平台還處在一個商業模式不清晰、不穩定的階段，內容同質化嚴重，一旦用戶新鮮感消失，平台可能面臨大量的用戶流失，不利於行業的良性發展。

除了線上刷禮物、通過經紀公司合作包裝運營甚至自己開淘寶店，一些網紅主播們還會憑藉自己的高人氣在線下進行「走穴」，或者與汽車、化妝品等等其他行業的企業合作盈利。主播小鹿表示：「不少品牌現在開發佈會都會請主播，我的（合作價格）不算高，價格高的直播一場就有給1、2萬。某汽車品牌就讓我幫他們打廣告，很軟的植入廣告。」

然而，這種依靠「意見領袖」來為企業進行推廣的「網紅模式」目前似乎尚不成熟。對於大部分網紅主播，簡單粗暴的粉絲經濟依舊是最主流的盈利方式之一。

映客直播創始人奉佑生表示，對於直播平台來說，找到合適的廣告盈利模式，大家都在探索中，「基於互聯網的盈利模式萬變不離其宗，視頻是最好的承載廣告的方式，只不過是要看你能否創造出一個基於直播的廣告業態和形態。如果按照傳統的廣告模式，比如說貼片廣告，對於直播來說可能不合適。我認為這個是有機會的，我們也在投入很大資源在嘗試基於直播形式的廣告形態。」

來源：央廣網