新華社鄭州２月１日電（記者雙瑞）１月３１日，河南多地普降大雪，加上夜間大霧來襲，能見度較低，截至２月１日早上８：３０，河南全省共計３２段高速因受影響而管制。

１月３１日，南陽、信陽、平頂山等河南省黃河以南地區相繼迎來降雪，對高速影響明顯。河南省交通廳發佈最新高速路況信息，截至２月１日早上８：３０，因降雪、能見度低，實施交通管制的路段有連霍高速民權站至豫皖界站、京港澳高速長葛站至明港站、大廣高速通許東站、楊埠站至岳城站等２０段；因霧實施交通管制的路段有連霍高速惠濟站至蘭考站、大廣高速長垣站至開封陳留站、機場高速等８段；因降雪、能見度低，禁止七座（含七座）以上客車通行的路段有京港澳高速信陽北站至豫鄂界站、大廣高速白店站至豫鄂界站等４段。

高速交警提醒，冰雪路滑，要注意降低車速，拉大車距。河南省內其它高速公路正常通行。