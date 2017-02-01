【環球時報-環球網記者 張妮報導 】「中國老兵王琪被困印度50年」的消息這兩天引起了廣泛關注。中國駐印度大使館領事部1日表示，大使館一直就此同王先生本人及其親屬、同印度有關部門保持密切接觸。此事一定能夠獲得圓滿解決。

據《環球時報》了解，在媒體報導之前，這位中國老兵王琪一直生活在距離新德里三四百公里的一個村莊那格普爾。2008年前後，王琪輾轉聯繫到德里的一位資深華僑，希望這位華僑幫助他實現回國的願望。他打電話向華僑介紹自己情況時，漢語已經說得不利落了，只能磕磕巴巴地說明自己是誰，想做什麼。那位華僑得知王琪的情況后，很快向中國駐印度使館進行了彙報。中國使館得知后，表示會儘快按程序協助王琪辦理相關回國手續，並協助王琪尋找相應的身份證明。因為事隔久遠，王琪已很難提供當時的部隊、番號等證明材料。

與此同時，那位華僑還聯繫上了王琪在中國的侄子，2009年下半年，侄子來到印度看望王琪，還帶來了新華字典、輔助他回憶起當年很多事情的物品等，並了解到具體需要王琪提供的身份證明。

回國后，王琪的侄子到中國民政部辦理了相關證明，目的是幫助王琪獲得從印度前往中國探親的護照和簽證。據了解，當時他在民政部辦理的手續齊全，應該足夠使王琪具備回國探親的資格。

2013年，中國駐印度使館正式向印方提交了申請王琪回國的相關手續和證明，但一直沒有得到印方的回應，事情就被擱置下來。

據《環球時報》了解，印方之所以遲遲不給王琪出境許可，涉及到一個常識性的問題。按正常來講，如果一個中國人在印度生活，那麼他應該是有中國護照的，同時必須要有入境證明和簽證。如果此人要回中國，印方就會根據他的入境證明來辦理出境證明。但在這一特殊案例中，王琪沒有入境證明，按正常程序，印方就沒辦法為他開具出境證明。所以，此事要想得到解決，就需要印度單獨為王琪開具離境許可，而這種特殊程序本身就需要很長很複雜的手續。

事實上，在多年前印度也發生過一起類似案件。在印度蘭契市的中央精神病院里呆了整整38年的兩名中國老兵，2000年被西方媒體和印度媒體發現並報導，3年之後，他們終於被送回中國。《環球時報》前駐印度記者錢峰曾採訪過這兩位中國老兵，錢峰2月1日對《環球時報》表示，這兩名老兵在1962年中印衝突期間與大部隊走失后被俘，不知什麼原因被轉入那家精神病院。當時法新社最先報導了這則消息，中方得知后非常震驚，迅速採取相關行動。但也經過很長時間才辦理好相關回國手續。

對於中國老兵王琪被困印度，錢峰表示，類似事件極其罕見，雖然他對此事的具體情況並不了解，但與此前兩位老兵在印度被困41年的事件相對比，也許有一些共同的原因。那次事件久拖未決的主要原因是，印度官僚系統的效率較低，在案件移交的過程中，還存在檔案缺失等問題。另外，中國的軍隊改革已實施多年，尋找老兵的檔案等問題也存在很多難度。