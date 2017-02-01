詹子賢拚超越自己 強化正面心態中央社 (2017-02-01 13:10)
中信兄弟連3年爭冠失利，球團今年打造洋教連團，請來史耐德（Cory Snyder）擔任總教練，打造美式球風。去年季中加入的詹子賢（圖），期許自己每一次出場，都表現到最好，強化正面心態，以超越自己為目標，不要給自己限制。新的一年到來，也祝福球迷們新年快樂。圖文中央社記者張新偉 106年2月1日
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