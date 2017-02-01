中青在線北京2月1日電 2017年除夕至初一，受煙花爆竹集中燃放影響，多數城市PM2.5濃度快速上升。除夕夜18時，全國338個地級及以上城市中僅19個城市空氣質量為重度及以上污染。隨後隨著煙花爆竹燃放量大幅增加，多個城市空氣質量快速轉差兩到三個級別，到初一凌晨2時，183個城市達到重度及以上污染，其中嚴重污染城市105個，62個城市在除夕夜間小時AQI一度超過500。全國338個城市PM2.5平均小時濃度也由18時的62微克/立方米上升到213微克/立方米。

圖1 2017年除夕至初一全國338城市逐小時重污染城市數量及PM2.5平均濃度

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圖2 2017年除夕18時和初一2時全國城市AQI級別分佈情況

部分城市2013年至2017年除夕至初六PM2.5小時濃度變化情況

（1）京津冀及周邊地區受煙花爆竹集中燃放影響較大

京津冀及周邊地區受煙花爆竹集中燃放影響較大，北京、天津、石家莊等城市除夕夜間PM2.5小時濃度快速上升，PM2.5小時峰值濃度較18時分別增高8.7倍、6.3倍和4.4倍。

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圖3 部分未禁燃城市PM2.5小時濃度變化圖

（2）禁放限放城市除夕夜間PM2.5小時濃度未出現明顯變化

上海、南京、杭州、太原等實施禁放限放措施的城市在除夕夜間PM2.5濃度均未出現明顯上升現象，和本地未禁限放的年度相比大幅下降。2017年除夕18時至初一6時，上海、南京、杭州和太原PM2.5平均濃度分別為17、44、39和115微克/立方米，比2013年至2015年同期分別下降90%、78%、77%和42%。

圖4 部分禁放限放城市PM2.5小時濃度變化圖

煙花爆竹集中燃放對城市空氣質量影響較大，導致PM2.5濃度快速上升，空氣質量在短時間內迅速惡化，特別是在大氣擴散條件不好的情況下，燃放煙花爆竹會造成更加嚴重的空氣污染。環境保護部倡議廣大市民自覺愛護公共環境，從自身做起，盡量不放或少放煙花爆竹，減輕空氣污染，過一個安全、祥和、綠色、環保的春節。