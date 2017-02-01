新華社哈爾濱2月1日電（記者辛林霞）今冬，冰天雪地中的黑龍江文化活動分外火熱。

從日前旗袍秀參演團隊中選拔出的近500人，連日來參加哈爾濱市紅博中央公園的演出，每天兩場的「走秀」，讓觀眾一飽眼福。黑龍江省老年好聲音歌唱大賽、全省中老年模特大賽等系列群眾文化活動遍地開花；全省農民文化節、農民大舞台演出和農民誦讀比賽在城鄉次第上演，「扮靚」了黑龍江省之冬。

文化演出市場十分紅火，上千場「冰雪季」演出，既有交響樂、民樂、京劇、評劇、歌舞、兒童劇等，又有地域特色鮮明的冰上雜技、龍江劇、二人轉等，不僅在哈爾濱市演出，還走齣劇場在各旅遊景區上演。

黑龍江省群眾藝術館副館長陳旭東介紹，為了增強群眾文化「造血功能」，全省各級文化部門把「結對子種文化」活動作為重要手段，深入社區、農村開展各類培訓，採取「一對一」「一對多」「多對多」等方式，提高基層文藝骨幹組織開展文化活動的水平，為基層打造了一支「不走」的文化隊伍，實現「送文化」到「種文化」的轉變，目前共結了2.7萬多對子。

記者了解，黑龍江各地群眾自發組織的廣場舞演出、合唱比賽、器樂演奏等各類文化活動達5萬多場,佔據了群眾文化的半壁江山。密山市藝術聯合會由83個群眾藝術團體組成，下設廣場操舞、曲藝、合唱等13個協會，成員23700多人，服務覆蓋全市16個鄉鎮、154個行政村和5個國營農場，每年舉辦攝影、書法、繪畫展、健身操舞展示系列文化演出活動300多場次。

黑龍江人還將冰雪文化搬上了央視春晚舞台，讓更多人體驗冰雪文化的魅力。哈爾濱分會場的演出全部在冰上舞台完成，頂級的冰上花樣滑冰、冰球等運動融合其中，還融入了當地少數民族文化元素，讓人耳目一新。