中新社呼倫貝爾2月1日電 題：中國北疆生態拉鋸戰：抵禦沙害沒有「中場休息」

中新社記者 烏瑤

「這裏的夏天綠油油一片，不是樹就是草。早幾年可不這樣，那時候白花花都是沙。」接受中新社記者採訪時，內蒙古自治區呼倫貝爾市林業局治沙造林科科長曲香芝頗有些感慨。

地處中國北疆、位於中俄蒙三國交界處的呼倫貝爾沙地是中國五大沙地之一。由於早年亂砍濫伐、人口增長、過度放牧與開墾，以及不合理開發，草原生態環境惡化，據第三次中國荒漠化和沙化土地監測結果，呼倫貝爾全市沙地土地總面積超1950萬畝。

呼倫貝爾新巴爾虎左旗林業局副局長劉再義介紹說，呼倫貝爾沙地大部分在呼倫貝爾草原上，不連片分佈，而且與草原的界限非常模糊。如果哪年乾旱，可能周邊的草場就會退化成沙地。

劉再義將他多年以來從事的工作形容為抗沙「拉鋸戰」。

2009年，《呼倫貝爾沙地治理規劃》發佈實施，當地沙地治理艱難前行。

「治沙能不難嗎？2009年我們開始大規模的治沙行動。首當其衝的就是流動沙地。」新巴爾虎左旗官員呼斯樂說，這裏主要通過種植灌木和草來進行綠化，每年開春就要開始忙活，扎沙障固沙、播撒灌木和草，為防止牧民牛羊進來還要搭網圍欄。

「沙地深處車都進不去，只能靠工人一趟一趟把種子背進去。」呼斯樂說，經過數年治理，流動沙丘才被固定住。

與此同時，當地政府實施生態移民工程，將居住在生態脆弱、沙害嚴重地區的牧民搬遷到生態新村。「地還是他們的，我們治理好了再還給他們。」呼斯樂說。

記者在採訪中獲悉，不僅有牧民從生態脆弱的地方遷走，也有因為治理沙地而住進沙漠的人。

孫明山就是其中之一。「在沙地工作只有種樹一條主線。」這位七旬老人已在沙地住了十幾年。經過孫明山及其同伴的共同努力，一片9800畝樟子松終於在沙地上建成。

事情並沒有那麼順利，2016年的大旱使孫明山的9800畝樟子松一個夏天就旱死了一大半。

「我當時都心疼死了。辛辛苦苦養育的樹一下子就沒了。」

不過，孫明山並沒有放棄，有政府上的保險作為依託，他表示還要繼續種樹，把旱死的樹都補種上。

經過治理，呼倫貝爾沙地與多年前相比已變化很大。劉再義告訴記者，新巴爾虎左旗政府所在地阿木古郎鎮周邊以前都是茫茫白沙，現在都綠了；不遠處甘珠爾沙地的樟子松現在都長到3-5米高。

據第五次全國荒漠化和沙化土地監測，呼倫貝爾沙地土地總面積減少為1911萬畝。記者從官方獲悉，「管護」是未來工作的重點。

呼倫貝爾市林業局副局長胡立森告訴記者，儘管流動沙地得到有效控制，沙化危害得到有效治理，但呼倫貝爾沙地局部仍在擴展，沙化總體形勢依然十分嚴峻。一些己經治理的地區植被剛剛開始恢復，穩定性較差，極易形成二次沙化。

「一旦停止治理，極易發生反彈。」胡立森說，未來將以恢復沙地原生植被，改善沙地生態環境，控制沙地內部活化、外部擴展作為目標而繼續努力。(完)