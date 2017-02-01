對於日前媒體報導陽岱鋼辭退經典賽中華隊，內容提及「他1月中旬赴日自主訓練前，觀察到中華隊士氣不佳，早已決定不參賽」、「因為陽岱鋼看到中華隊的風格與上一屆不同，球隊充斥著喝酒習性，與他的生活作息格格不入」等內容，經紀公司鄭重否認。

去年8月肋骨骨折後，陽岱鋼帶著不算輕的傷勢持續出賽直到球季結束，也導致復原進度落後，因此在與巨人球團討論後，最終決定辭退本次經典賽。傷勢復原狀況是陽岱鋼與巨人球團唯一考量的理由，並未有其他因素影響此次決定。

對於部分媒體從未詢問陽岱鋼本人，亦未詢問過經紀公司即做出此一不實報導，經紀公司予以強烈譴責。不論本屆經典賽有無參賽，陽岱鋼始終以身為中華隊的一份子為榮，也不容許有心人士以不負責任的言論或報導抹煞中華隊所有成員的努力。