開工大吉 多家業者推飲料優惠中央社 (2017-02-01 10:38)
（中央社記者余曉涵台北1日電）明天開工，各餐飲業者紛紛推出開工飲料優惠，希望在新的一年，業績就能開出紅盤。
明天是春節後第1個上班日，包含星巴克、丹堤與速食業者肯德基等業者相中民眾上班想喝咖啡或飲料心態，紛紛推出飲料優惠。
星巴克從明天開店到晚間8時，購買2杯容量、冰熱與口味一致飲料，其中1杯免費；丹堤明天則是出示優惠圖片，就享買1送1優惠；伯朗咖啡推出開工日買1送1優惠活動。
85度C從明天起到5日推出咖啡系列與鮮奶茶第2杯半價；肯德基則是明天起到20日，咖啡第2杯半價優惠。7-ELEVEN推出從明天起到14日全品項咖啡第2杯半價。1060201
關鍵字：
上一則：冬粉無關冬天 卻與山東有關
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
35 歲嘉義空軍救護員花蓮登山墜谷 遺體尋獲【中廣新聞網】
嘉義海鷗救護隊員花蓮登山墜谷 警消9人夜攻救人【中廣新聞網】
救護隊員登山墜谷 警消連夜救援 還沒找到【中廣新聞網】
過年拚刮刮樂博手氣 想中獎有撇步【NOWnews今日新聞】
新春歡唱變調 尋仇誤認包廂大打出手【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》