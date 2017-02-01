（中央社記者余曉涵台北1日電）明天開工，各餐飲業者紛紛推出開工飲料優惠，希望在新的一年，業績就能開出紅盤。



明天是春節後第1個上班日，包含星巴克、丹堤與速食業者肯德基等業者相中民眾上班想喝咖啡或飲料心態，紛紛推出飲料優惠。



星巴克從明天開店到晚間8時，購買2杯容量、冰熱與口味一致飲料，其中1杯免費；丹堤明天則是出示優惠圖片，就享買1送1優惠；伯朗咖啡推出開工日買1送1優惠活動。



85度C從明天起到5日推出咖啡系列與鮮奶茶第2杯半價；肯德基則是明天起到20日，咖啡第2杯半價優惠。7-ELEVEN推出從明天起到14日全品項咖啡第2杯半價。1060201