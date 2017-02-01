皇馬前鋒鐵心留隊：拒絕10份報價 不去利物浦北京新浪網 (2017-02-01 10:29)
皇馬第三前鋒馬里亞諾
冬季轉會窗口，遭遇轉會禁令的皇馬無法進行引援，離開球隊的球員也只有盧卡斯-席爾瓦一人。不過，根據《阿斯報》的報導，皇馬前鋒馬里亞諾也差點離開球隊，他為留隊甚至拒絕了10份報價。
報導稱，西甲阿拉維斯和貝蒂斯非常希望能租借馬里亞諾，希洪競技、萊加內斯和馬拉加也對這位多米尼加前鋒很感興趣，此外，包括英超利物浦和德甲法蘭克福在內，都曾經向皇馬前鋒遞上過報價。
作為本澤馬和莫拉塔之後的第三前鋒，馬里亞諾的出場機會不多，但效率極高，在223分鐘的出場時間里，他打進了5球，平均45分鐘就有一球入賬。
（Echo）
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