冬季轉會窗口，遭遇轉會禁令的皇馬無法進行引援，離開球隊的球員也只有盧卡斯-席爾瓦一人。不過，根據《阿斯報》的報導，皇馬前鋒馬里亞諾也差點離開球隊，他為留隊甚至拒絕了10份報價。

報導稱，西甲阿拉維斯和貝蒂斯非常希望能租借馬里亞諾，希洪競技、萊加內斯和馬拉加也對這位多米尼加前鋒很感興趣，此外，包括英超利物浦和德甲法蘭克福在內，都曾經向皇馬前鋒遞上過報價。

作為本澤馬和莫拉塔之後的第三前鋒，馬里亞諾的出場機會不多，但效率極高，在223分鐘的出場時間里，他打進了5球，平均45分鐘就有一球入賬。

（Echo）