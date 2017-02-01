日期:2月1日消息，據《CBS體育》報導，日前，勒布朗-詹姆斯公開回應了查爾斯-巴克利對自己的批評，並用一連串巴克利的「黑材料」對他進行反擊。這一罕見的舉動震動了整個籃球界，巴克利則無所謂，他在節目中哈哈大笑，並表示要堅持對詹姆斯繼續批評。

詹姆斯是當今聯盟第一人，他受到的評論也是最多的。日前詹姆斯終於忍不住一些評論了，他公開對巴克利的言論進行反擊，表示巴克利沒有權利對自己的歷史地位說三道四，並用一大串貫口揭批巴克利的「黑歷史」，態度之激動，實屬罕見。

「勒布朗說我，這沒問題，」巴克利說，「其中一些話是真的。但是我確實已經償還了在拉斯維加斯的債務，所以這不是真的；我也從來沒有在全明星周末中遲到，所以這也不是真的。但是我不會反應過度，我不會說他的壞話，讓這件事變成私人恩怨。我會堅持我說的話，上周他非常煩躁，每件事都不順。既然我要直言不諱，那我就會盡量這樣做，我知道有時候會有人反駁，但我覺得很好。詹姆斯把這件事當成了私人恩怨，但是我從來不會和一名NBA球員產生私人恩怨，我所有的評論都是僅限在籃球領域，我會繼續做我該做的事情。」

巴克利此前批評詹姆斯總是通過媒體抱怨，進而向球隊施壓，他給詹姆斯起了個昵稱叫「whiny（嘰嘰喳喳，抱怨）」，這才引起了詹姆斯的反擊。

「顯然，勒布朗用谷歌搜索了我的一些事情，」巴克利說，「我不會因為有人說我壞話就生氣，我可不是12歲的小孩子。我的批評是公證的，我很好。」

巴克利又重複了他為什麼批評詹姆斯：「他說的關於我的有些事情是對的，但是有些事情也不對。我認為他最近有點煩躁，在過去幾周總是抱怨，這對你是毫無幫助的。我的意思就是『兄弟，你去年才贏得總冠軍，現在只是賽季中段，而你又在批評隊友』我不認為這是正確的。」

巴克利確實如他自己所說，他的評論總是基於籃球，從未評價過某人的場外表現和個人生活。巴克利也提醒大家，他曾多次表演過詹姆斯。

「任何時候，當你批評年輕人時，他們會稱你為『黑子』，」巴克利說，「他們從來不問你的批評是不是公平。我曾說過他是歷史上最偉大的10個球員之一。我也說過他是世界上最好的球員，我說過他是一個很棒的傢伙。我不確定我那番話怎麼就讓他毛了？就因為他每天都在批評自己的隊友？」

巴克利表示他並不指望詹姆斯收回自己的言論。事實上，巴克利一直說他不在乎詹姆斯說了什麼，他會保持自己的言論和做事風格。

「我只是偶爾會見詹姆斯，」巴克利說，「他對我一直很不錯，我想我對他也一直不錯，很和善。但『我們會成為朋友』這個概念不成立——我們永遠也不會成為朋友。這不是一件消極的事情，我和這些年輕人成不了朋友，我要做的就是做好我的工作。」

（咕噠）