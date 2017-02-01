拜仁宣布里貝里傷缺兩周 恐缺席與阿森納焦點戰北京新浪網 (2017-02-01 10:47)
里貝里又傷了
拜仁官方宣布，里貝里在訓練中受傷，將缺席兩周時間。
拜仁在官網中寫道：「里貝里周二上午因右大腿后側肌肉拉傷，不得不提前結束訓練，33歲的法國邊鋒預計將因此次傷情缺陣兩周。」
拜仁與阿森納的歐冠16強戰將於2月15日鳴哨開踢，從目前的情況看，里貝里有可能會缺席這場比賽。
（Echo）
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