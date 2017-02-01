圖文-2017-18全美百佳球場 芝加哥高爾夫俱樂部北京新浪網 (2017-02-01 10:51)
美國《Golf Digest》雜誌兩年一度的全美百佳高爾夫球場評選(2017/2018)近日出爐，榜首之爭異常激烈，松樹谷以微弱優勢險勝奧古斯塔。
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