日期:2月1日，猛龍在加時好不容易才過關，主場以108-106險勝鵜鶘。

猛龍（30-19）大將凱爾-洛瑞投中制勝一球，全場拿下了33分10次助攻，德瑪爾-德羅讚缺陣，尤納斯-瓦蘭丘納斯拿下了20分12個籃板，諾曼-鮑威爾18分，帕特里克-帕特森10分7個籃板。

鵜鶘（19-30）二連敗。朱-霍樂迪拿下了30分，「濃眉哥」安東尼-戴維斯18分17個籃板，埃托萬-摩爾17分6個籃板，巴迪-希爾德15分6個籃板。

鵜鶘需要學會如何打客場，而猛龍則要學習加強防守。此前6場主場，鵜鶘勝負各半，其間擊敗了騎士和馬刺，但上一場卻敗給奇才。

從現在開始，鵜鶘接下來12場比賽有9個是客場，這對他們來說是嚴峻的考驗。

面對猛龍，鵜鶘沒任何優勢，過去13次交鋒，他們只勝出3次，而且上賽季遭到橫掃。不過現在猛龍正處於困境之中，過去7場輸了6場。

鵜鶘已經信心十足，他們相信能與任何強隊抗衡，更何況是已經跌出東部前二的猛龍。雙方一直打得難解難分，直到加時才分出勝負。

鵜鶘在第二節砍下了35分，上半場以60-46領先。猛龍的防守沒得到任何提升，不過在第三節他們終於展示些許東部強隊的風采，單節只讓鵜鶘得了15分。三節過後，猛龍以77-75超出。

常規時間還有2分08秒時，帕特森突破上籃得手，雙方戰成96-96。兩隊此後都頻頻投籃不中，霍樂迪最後時刻搶斷，為他們贏得最後一擊的機會，但他上籃不中，兩隊進入加時。

戴維斯連得4分后，鵜鶘在加時還有29.4秒時將比分追成106-106。猛龍關鍵一投交給了洛瑞，他在比賽還有4.3秒時中投命中，為他們取得領先。

鵜鶘仍有絕殺的機會，可惜摩爾三分不中。猛龍搶到籃板，在終場前0.5秒發出球后，鵜鶘馬上犯規，但時間還是消耗光，比賽結束。（吳哥）