據機器之心報導

Libratus 在德撲大賽中首次戰勝人類頂級選手。這是繼人機象棋大戰之後人工智慧對抗人類的又一次里程碑式的勝利。在此，我們回顧一篇機器之心對樊麾老師的專訪。

樊麾接受機器之心專訪

對弈AlphaGo

AlphaGo 沒有人類棋手般心理的感覺，它就是一個虛無，但它卻完全能把握住你的性格，這是不對等的。

機器之心：是什麼契機讓你和 AlphaGo 開始的這場對弈？有沒有一些比較有趣的事情？

樊麾：去年8月份，我去捷克一個小鎮參加一年一度的歐洲圍棋大會（歐洲冠軍杯），15號左右結束比賽回到波爾多開始度假。之後不久的8月底9月初，我就收到英國 DeepMind 的一封郵件，詢問我是否有興趣去 DeepMind 公司參觀。當時我對 DeepMind 這家公司還沒有什麼概念，但我的性格是比較開放的，於是就同意了。在 Skype 交流之後，我知道他們是一家谷歌旗下的做人工智慧研究的公司，聊天時他們提到說正在研究一個跟我相關且非常有趣（ exciting，DeepMind 原話）的項目，但當時並沒有告訴我此行目的，甚至沒有提及具體的東西，自然也沒有提到 AlphaGo。我和他們簽署了保密協議，之後就發生了後來的事情（和 AlphaGo 比賽）。由於保密協議，有些細節我肯定無法透露，但我猜測他們之所以找我是和歐洲比賽成績有關——我是歐洲最近三年的冠軍。他們找測試對象的話，需要找一個職業棋手，其次需要有一個頭銜，最後離他們又不是很遠。

我跟 AlphaGo 的比賽是在2015年10月份，我當場知道結果，見識了它有多厲害，但全世界都還不知道，我也不能對任何人講。這期間，有兩件事情很有意思。一是，當時我回國觀看了一場圍棋計算機比賽，覺得這套系統的水平根本無法和 AlphaGo 相提並論，但我不能說；另一件事是去年11月份，有位業餘七段的韓國老師，在歐洲也算比較頂尖的棋手，他說他前段時間跟那個 Crazystone 下棋，他在讓3子的情況下輕鬆獲勝，說雖然人工智慧進步很快，但距離人類還挺遠，等等。我當時也只能憋著。也不僅僅是他，當時大家都比較保守，認為圍棋程序擊敗人類還需要再等10年，但沒想到現在就實現了。

機器之心：最初你是去參觀，後來才得知他們的人工智慧系統要與你對戰。你當時會有顧慮嗎？有沒有想過，萬一我輸了怎麼辦？有沒有因此想去拒絕這場對決？

樊麾：誰也沒法保證長勝不敗，我肯定有想過輸的問題。但我之所以接受他們的邀請，首先是覺得自己輸的可能性不是很大；其次，如果真的輸了又會怎麼樣？結果對我來說沒有決定性的意義，我也不是那麼害怕輸的人，只要下棋就都會有輸贏，不管和誰下都是如此。但我盡全力去下，如果能贏當然更好，但輸了也正常。

小時候我父親給我講過很多類似的東西，比如李昌鎬的相關報導。李昌鎬也擔心會輸棋，但他的想法很簡單——自己安心下好每步棋就行了。所以這盤棋我最後是贏還是輸並不重要。其實這麼多年，我在歐洲比賽也是一直抱著這種心態，所以沒關係。反倒是 DeepMind 當時很謹慎，他們跟我提出比賽時很擔心我會拒絕，因為這對於他們來說只是一個研究課題，而我是職業棋手，萬一輸了會把我的整個名譽壓上去。我那時候就跟他們說，你們也不用擔心，對於棋手來說，勝負都很正常。

機器之心：但這畢竟不是一般的圍棋賽，你在下這五盤棋的過程中心態是怎麼樣的？是有一種很強的壓力？還是說比較放鬆，是以一種平常的心態去對待這次人機大戰？

樊麾：作為一個職業棋手，只要是有勝負關係的比賽，我是絕對不會想輸的，一定盡自己所能去贏下這盤棋。現在網上有很多觀點，比如說我在比賽中放水等等。我不想對此進行評價，但有一點值得說明，我在下第一盤棋時確實有輕敵的成分在裏面，我想到對手是人工智慧，而且需要下五盤，所以我想第一盤棋我下得簡單一些，之後再尋找別的東西，如果第一盤贏得很輕鬆，那我就知道該如何去壓制住他，如果進展的不順利，我隨時可以變回來。而且我覺得在下圍棋時大局觀很重要，形勢判斷是最難的，那麼，我下一個比較簡明的棋，它是很不容易判斷出來的，這是我當時的想法。但它的很多招法讓我非常驚訝，至少沒有那些很奇怪的電腦招，它在形勢判斷等各方面都表現得很出色。直到我出完錯之後，我就沒有機會了，在出錯之前，我一直認為我是會贏的，但是一出錯我就知道自己要輸了，它後面對官子的把控也讓我很驚訝。

第一盤的錯誤就是有個『手筋』，我當時漏掉了，導致我目數虧損很多，但還不至於決定輸贏。那個『勺子』按道理來說是不難察覺到的，但當時我覺得形勢比較順，認為自己要贏，就沒注意。但當那這個『勺子』出來之後，我就知道自己可能要輸了，這局往下我就沒有什麼機會了。這是第一盤棋，我沒怎麼在意，DeepMind 那邊倒是格外關注。

第一盤結束之後我當時的心情非常不好，為什麼呢？道理很簡單——電腦第一次分先打敗職業棋手，這是個歷史時刻，這是以前從來沒有過的事情，但我是真真正正的輸了。不是說這個問題有多嚴重，而是說我就是感覺下不過它，當我出現第一個錯誤就來不及了。之後也出現了一些心態問題，第二盤開始，我改變策略，設計了一些複雜的變化和它進行博弈。第一個定式是大雪崩，這是圍棋最複雜的變化之一，當時我佔到便宜了，但問題在於下到中盤時，我又打了一個『勺子』，並且又被它抓住了。它抓我的錯抓得特別准，只要一抓住我就跑不掉，而且只要我一犯錯，棋局就進入它的軌道了，我就再也翻不了身了。後面每盤棋基本都是按照同樣的步驟走下去的，但它沒犯什麼錯。

樊麾與 AlphaGo 對戰棋局

機器之心：當你感覺良好的那個階段，基於對你全盤的估計，如果當時不犯錯誤的話，那一盤的爭奪對它來說會不會非常艱難？

樊麾：非常艱難。但最大的問題在於人都會犯錯，而機器犯錯幾率比人少得多。所以到後來，這是一種負擔，對我來說，我的形勢不管好還是不好，我都擔心自己犯錯，但它沒有這概念，這也導致了我的心態逐漸開始失衡。在我優勢時，我不認為自己能把握住優勢；在我劣勢時，我又認為自己一定會輸，這個棋就影響到我的發揮了。為什麼大家看到我當時棋下的不是很好？因為對於一個下過很多比賽的職業棋手來說，比賽過程中的發揮跟你的水平往往不成正比，因為你會有心態的問題。比如說當年擊敗眾多高手的李昌鎬，他被稱為『石佛』，就是因為他心態特別好，面無表情，你感覺不到他的任何波動。但我想說的是，誰能比電腦更『石佛』啊，當『石佛』對上電腦他就不叫石佛了，對面那個才是真正的面無表情，你跟它下到後來就很難受。沒有人類棋手般心理的感覺，它就是一個虛無，但它卻完全能把握住你的性格，這是不對等的。

機器之心：比賽中有沒有出現這樣一種情況？實際上你犯了一個小錯，並且不是特別容易發現，但它沒有找到。

樊麾：有。但是這種情況，但我認為不是它沒有發現，而是它不想抓我，即便它不抓我，它也贏。在第三盤棋中，有一塊棋我是死棋，它很簡單就能吃我，但卻沒有吃，讓我活了。如果當時它吃我會有一點點風險，棋局會變的更加複雜，但它不吃我，它就會很輕鬆的贏下這盤棋，最終它選擇了一種更穩妥的策略，選擇了輕鬆獲勝。後來有圍棋節目對我們的比賽進行復盤，一位專業棋手也是認為當時電腦知道怎麼殺我，而它沒有殺。因為在實戰中，它放我活之後沒幾個棋我就認輸了。它如果不放我活，那我可能還會繼續戰鬥下去，棋局就會出現一些複雜變化。就像柯潔所說，他也看不出來是你還是電腦。誰也看不出來。

機器之心：它的錯在你看來嚴重嗎？五盤棋下來它犯的哪些錯誤你覺得比較重要？一共出現了幾次？

樊麾：我簽的保密協議涉及這些內容，無法回答。但可以請其他專業棋手去分析這個問題。

冠軍棋手眼中的圍棋人工智慧

AlphaGo 可能開闢出另外一種圍棋的美，是我們想像不到的。

機器之心：你之前和電腦程序下過棋嗎？

樊麾：差不多10年前，有一個法國團隊開發了一個叫 mogo 的圍棋程序，當時用的是蒙特卡洛方法，就不是很強。我們當時下九乘九的，一台電腦連著里昂的一個中心伺服器，剛開始時候機器正常運轉，到攻殺時就突然就轉的特別快，我說這原來它還是有『腦子』的，因為我覺得這真的跟大腦在轉一樣。這是我第一次跟它下，下了3-4盤到我輸了1盤。這是因為棋盤是九乘九，我對此沒有概念，一開始下的不太熟悉，下兩盤我就知道怎麼下了，它就下不過我了，這就是人對新規則的適應能力。比如說我們把棋盤改成20乘20，一開始電腦可能會比較強，但在下個幾盤之後可能人就厲害了，但是再下個成千萬盤之後肯定又是電腦會贏。

機器之心：有一位挪威的國際象棋天才少年 Magnus Carlsen 說，國際象棋程序的走法，你能明顯的感覺就是電腦的招數，但你在跟 AlphaGo 的對弈過程中是不是沒有感覺出那種特別計算機的招數？

樊麾：我在下棋時因為知道它是計算機，所以我會有代入感，所以我總覺得這步棋是計算機的招。但當後來我再去回顧時，那些（計算機的招）很少，可能有幾招是錯的，我之前認為只要是下得不好的棋，或者壞棋，那就是計算機的招。但其實這是不對的，後來再看這個棋，它只不過是走了錯棋，它當然會犯錯。

機器之心：這位國際象棋神童認為電腦的下棋風格一點都不優美。拋開它的強大不談，你會認為它的下棋方式是優美的嗎？

樊麾：討論下棋方式是否優美，首先要回答圍棋本質是什麼。我在國外教圍棋很多年，現在不光是搞比賽，還包括一些圍棋講座等圍棋文化的傳播，包括東方思維模式的傳播等。那麼圍棋本身是什麼？這是一個很深奧的哲學問題。圍棋在中國來說是體育，是競技，也是哲學，但我認為圍棋本身就是一種遊戲。任何一個東西，不管是一個競技體育，還是人或者一個物種，它最深層的一個原則就是要生存。而圍棋的生存力量非常強大，經過幾千年，它依然能夠頑強的生存在這個世界上，人們依然喜歡它，愛它。在電子產品、電腦遊戲高度發達的今天，圍棋依然有這麼大的活力，就是因為它生存能力非常強。那什麼叫生存能力呢？就是它能夠適應所有或者說很廣泛的對這種美的認識，所以說什麼叫美？這個是一個比較虛幻的東西，當年黃龍士與古譜，他們認為這個叫美；圍棋在日本被認為是一種功夫棋，這是一種平和的美和道的美；那現在圍棋是一種競技的美，它的美是在隨時變化的，所以我很難評論說 AlphaGo 所下的美還是不美，因為它對我來說是一個全新的東西，它可能開闢出另外一種圍棋的美，是我們想像不到的。

我和很多朋友聊天時說，在 AlphaGo 出現的這一天，整個圍棋界都會發生翻天覆地的變化，可能是壞的變化，也有可能是好的變化，這對不同人來說是不一樣的，就看你怎麼接受它了，它是個全新的事物。而圍棋本身是沒有變的，在法國和別人討論時，我認為圍棋不是人發明的，是人發現的。圍棋規則其實很簡單，一點也不神秘，第一點，下交叉點，中國象棋也是，但歐洲的棋類是下在格子里；第二點，4個子吃1個，這是規則，除此之後就沒規則了，其他都不是規則，全都是必成現實，包括誰的空多誰贏。當然我是一個棋手，我有一種保護圍棋的概念，我覺得圍棋是一種發現，而並不是一種發明。

機器之心：除了圍棋之外，比如說科學和數學，數學家會認為數學一些優美的定理實際上是我們發現，不是我們發明的。

樊麾：我也是這麼理解，我覺得應該是發現，因為你沒法發明這個東西，這個東西在宇宙中已經存在了，只不過你發現它而已。你可能將某些工具搭配在一起讓它發揮出某種功能，這可能是一種發明，但是圍棋中你沒法發明，對它了解太少了，它只能是一種發現。通過這個 AlphaGo ，能夠幫助人類更好的理解圍棋到底是什麼。

機器之心：你提到計算機沒有情感，是真正的『石佛』，那比如說我們人類棋手都有各自的棋風和特點，你在跟 AlphaGo 下棋時，有沒有感覺到它其實也有所謂的自己的棋風？

樊麾：下到後來我總覺得它是有『感情』的，心裏忍不住想罵他，它用同樣的方式蹂躪我五盤，自己真的很不爽。但它具體靠什麼棋風，由於保密協議我不能解釋太多，我只能說它比較均衡。

機器之心：關於情感，你在接受 Nature 採訪時說，你覺得主要問題在於人類會犯錯誤、會累，會因為求勝欲過強而感到壓力，但計算機不是這樣的，它強大且穩定，像一堵牆一樣。但反過來說，人類作為一種情緒動物在某些情況下是否也會是一種優點？在下圍棋是否也會起到一些正向的作用？有一位俄羅斯國籍象棋棋手，他有個特點，在棋局的收尾階段他的情緒會上升到一種近乎狂妄的境界，那個時候他就超級自信，而這種情緒會把對手壓得喘不過氣來。在圍棋中是否也會這樣？

樊麾：當兩個個體都存在精神力量時，如果一方比較強大，對方肯定會承受很大壓力，一個人超級自信，另外一個人並不自信，即便超級自信的人下的是不好的棋，那不自信的人也是扛不住的，這是有直接關係的。兩方都在進行一場精神力量交戰。

機器之心：計算機學習圍棋時會用很多的棋局來進行訓練，不同的棋風都能完美地融合在一起，取百家之長。但人類在這種信息整合和配合協調時可能不如機器，多個人配合下棋的效果可能會大打折扣，圍棋中有這種現象嗎？

樊麾：圍棋比賽中有一種叫聯棋，二對二、三對三，或者男女混雙，這種搭配在圍棋文化傳播上效果非常好，觀賞性很強，而不穩定性也很強。二對二和三對三下的水平跟一對一是不能成正比的，差很多。因為每個人有自己的風格和想法，很難配合。另外一個原因是我們對圍棋的了解太少了。當年日本棋聖藤澤秀行老師接受採訪時說：我對圍棋的理解就5%。5%是什麼概念？是人類經過幾千年的沉澱下來5%。

機器之心：你在接受 Nature 採訪時提到『棋如人生，圍棋是生活的寫照，如果棋下得不好，可能是生活出了問題。』對於 AlphaGo 來說，你認為它是擁有什麼樣的『人生』，它是一個什麼樣的『人』？

樊麾：這個問題挺有意思。這還是關於心態的問題，這個世界有一種人，你跟他說話他不理你，你打他罵他都不理，他無視你的存在。我在採訪時把它形容為一堵牆，這個牆的概念是什麼呢？就是它不動，你對它施展任何壓力它都會反彈給你，你對它施加的所有力量，你對它所有的辱罵也好，對它所有的微笑也好，最後全反饋到你自己身上，這是我對 AlphaGo 的感覺。我重複用『牆』這個字，你可以說它完全沒有感覺，也可以說感覺無限大，這是一個很奇怪的東西。

AlphaGo的策略網路和值網路

機器之心：如果有一天 AlphaGo 開放了，全世界的圍棋愛好者都可以和它下棋，你到時候會不會也想繼續和它下幾盤？

樊麾：當然想，不只是我想，不管是業餘的，還是專業的，大家都想。有的人是說 AlphaGo 不行，有的人說想學兩招。那時的 AlphaGo 就像是日本漫畫《棋魂》里的主人公『佐為』。在漫畫中，他是一個被封印在古老棋盤裡的棋聖，直到有一天漫畫的主人公小光無意間在舊倉庫發現了這個帶有血漬的棋盤。當他擦去棋盤上的血漬時，就解開了佐為的封印將他釋放了出來。他是平安年間教過秀策下棋的棋士，後來變成鬼魂附著在棋盤上也是因為他對於圍棋的熱愛。小光本來不喜歡下圍棋，但是只有他能看到佐為，佐為便慢慢得教他，後來小光終於成為了一名職業棋手。這個動漫在法國也非常火，法國的少兒電視台也會播放。我覺得這裏面有一點特別好，就是小光後來變成職業棋手了。他對於圍棋的理解，這裏面競技的感覺、棋手的執著、一下子都被激發出來了，這也是現代年輕人缺失的東西。

日本漫畫《棋魂》主人公佐為

我覺得這個比喻很貼切，有一天 AlphaGo 就會成為所有人的『佐為』，你家裡其實就有個『佐為』，當你想下棋的時候他可以幫你，告訴你該怎麼下。『佐為』永遠站在小光的背後，穿著平安年間棋士的和服，帶著高高的禮帽手持摺扇，他的世界里只有圍棋。我覺得這很有意思。

機器之心：如果來圍棋人工智慧的運算能力和演算法已經先進到可以打敗九段，從某種意義上來說它可以超越人類一大截，那時你跟它下的結果總是會輸，那你還願意跟它下嗎？

樊麾：也許那時候下的方式就不一樣了，我跟它下的目的就不是為了輸贏了，而是一種學習或者尋找，因為圍棋實在太難了。其他棋類可能有些固定的東西，但圍棋可以說沒有什麼是固定的，連第一步下哪兒都不確定是好是壞，所有定式都會變化，今年是定式明年就不是，圍棋變化太多。所以，電腦可以給我們一種新的思維模式，當我們認為好，它認為不好的時候，那是不是中間有什麼原因我們沒有找到？它是一種工具，可以給我們借鑒。

機器之心：那假定以後有一種技術，像科幻小說中的那樣，通過人體植入晶元將人類和機器連接在一起，能讓你在看到一盤棋后馬上就『想』出一個贏率很高的方法，那你是想把這個晶元植入呢？還是依舊自己來下？

樊麾：這方面我還是比較保守的。我看過很多類似的科幻小說和這方面的研究，好像挪威有個項目就是在做這個。我不太喜歡這個概念，人的身體是自然創造的，我對此不夠了解，不敢進行過多評論，但我覺得這比較危險，也破壞了人類最自然的部分。

機器之心：現在出現了很強的圍棋人工智慧，那對於你來說，如果可以選的話，是想作為棋手下出這個年代最好的一場棋局？還是想去開發出一款能夠下贏人類棋手的人工智慧？

樊麾：因為我是下圍棋的，我不會搞計算機，所以可能還是下棋比較實在。棋手有一個基本素質，叫掌控能力，就是我們喜歡做我們能掌控的東西，不做在我們掌握範圍之外的事情。比如下棋時，我知道在哪個局面下我更容易掌控，我就會選擇在這個局面去下棋；哪個局面下我不擅長掌控，我會盡量避開它，這個是我們的一個職業習慣。

機器之心：你和 AlphaGo 比賽結束后，國際圍棋聯合秘書長 Hajin Lee 說，我覺得圍棋還有許多價值有待開發，也並不覺得人工智慧能下過人類這件事在任何意義上讓圍棋『貶值』了。

樊麾：我同意她的說法。我聽過很多說法，人工智慧的發展對我們是有幫助的，不會讓圍棋貶值。

棋如人生

圍棋它太過簡單，所以它太過複雜，它是一個終極的概念。

機器之心：你覺得下圍棋哪種能力比較重要？比如說邏輯思維能力？

樊麾：圍棋棋手的邏輯能力必須得強。此外，基於我對圍棋的理解，還有特別重要的一點就是需要去換位思考，去想別人在想什麼，這是最重要的。如果你不去想別人在想什麼，光想自己想些什麼，那是沒法下圍棋的。我一定要先想到別人的最佳手法，才能想到自己的最佳手法。圍棋這個換位思考在某種意義上會鍛煉我們。我現在不崇尚培養高頂尖棋手了，我喜歡搞普及。那麼我總在想，我不是想需要什麼菜下圍棋，而是想下圍棋能給我們帶來什麼東西，因為我覺得學習圍棋其實是一個自我學習的過程，圍棋像一面鏡子，它會把你的所有缺點都照出來，通過它能改正自己，這個是最好的。我覺得下圍棋不需要任何特殊才能，誰都可以下，我的感覺是30秒就能下圍棋了，它是個遊戲，你從遊戲實踐中學習到更多東西，而不僅僅是靠書本。

機器之心：許多圍棋選手在回顧一生的各個階段時，往往會覺得年輕時候的水平可能是最高的，那是不是因為年輕時他的大腦運算是最高效的。而 AlphaGo 作為一種程序運算效率也特別高，那它的這種強大是不是可以和人類棋手進行一種類比，人類在有著高水準表現時也是靠著我們的『硬體運算能力』，所以有些人對計算機依靠純計算能力的批評，是不是也在批評我們自己？

樊麾：我是認為人在年輕時並不僅僅依靠運算，為什麼？要明白一個道理，為什麼年輕時最強？除了運算能力之外，還因為那時你的腦子是心無旁騖的，比如你『硬體』的能力是100%，在你年輕時可能調動起來80%的，隨著年齡的增長你會接觸到社會上很多很多事情，拿1%去干這個，1%去干那個。這可能是無意識的，你認為我在認真下棋，但實際上你不可能認真下，因為你意識已經跑出去了，去考慮家庭、社交等問題。你會擔心名譽和金錢，這些東西會把你的80%變成60%，變成40%、30%，並不是你不想用，而你是用不了，你的 CPU 已經被佔用了，裡邊有太多程序了，就是這個概念，這跟人的生理有關係，跟整個社會有關係。

機器之心：許多專業棋手會談論下棋的『直覺』，或者一種靈光一現的感覺，包括連 DeepMind 也在談論這個話題。那這種靈感或者直覺的培養，你覺得是一個線性的經驗和知識的積累過程？還是有點像禪宗里的那種頓悟？你是經過一個怎樣的路徑進入到這種狀態的？

樊麾：這個牽扯的就比較廣泛，我想有些東西是天分，圍棋肯定要靠天分。另外一個就是跟自己的生活有一定關係，你經歷過多少東西，你對生活的認識和理解都能原原本本的反映到你的圍棋上面。當然，這不代表你經歷的多棋就會更厲害。有時候經歷的少反而效果會更好，因為更單純、更直接。而對於圍棋也不一定都是追求有多厲害，每個人的理解不同，有的人是追求一種對圍棋的理解和快樂。

那種靈光一現的感覺我想無非就是一種自我滿足感和成就感，一種可持續的精神上的高潮。那要達到這個點的可能就需要一種積累的過程。禪宗里講，你看過很多樹、很多花，掃很多地、做很多飯、挑很多水，你走的多了看的多了突然間就頓悟了，我很喜歡這些故事，裏面講到很多種頓悟都是一個積累。沒有人突然間頓悟到什麼，它是一點一點積累。在圍棋中也是這樣，很多我的學生經歷一年學習也感覺不到長棋，我說你不要著急，就相當於一個瓶子的水一樣，水積在瓶子裏面，它頂這個瓶塞，你感覺這瓶水不出去為什麼？因為它還堵在裏面，這時不要著急，當水越積越多到一定壓力就會把瓶塞頂出去，這時的進步就是種噴涌而出的感覺，是個進步的概念。

機器之心：圍棋、國際象棋，甚至數學研究，這些往往被我們認為是人類頂級的智力活動。從事這些活動的人在我們眼裡是一種天才，或者特別高智商的人。但我們觀察這類智力活動的發展過程，我們看到的一個模式就是需要在很年輕的時候去培養這個能力。比如說成年之後去學圍棋，可能就只能當做興趣了，已經無法取得重要成就了。這是和小孩的大腦可塑性強有關係嗎？或者是你剛才提到的小孩的一種『純潔的心態』？

樊麾：我是搞教育的，可以解釋一下這個問題。不管是從各方面，學語言還是學圍棋，都是小孩學的比成人快，為什麼？道理很簡單，我給兒童教一個東西，不管是什麼東西，他會去用，當發現不行會去糾正。那麼成人會怎麼樣？成人說好，我會去用。但有的時候他不會用，他會告訴你，我是想用來著，但這個地方有個這樣的問題，我覺得可能不行，所以我才沒有用。這個就像禪宗的一個概念，人就像一塊海綿，隨著年齡增長海綿的水會越來越滿，所以當別人給你建議時，你是排斥的，即便他真覺得你是對的，但到時候還是不用。這是一種生理上的排斥，而不是思想上的。而兒童是一個更乾淨的海綿，往裡滴多少水它全部可以吸收，所以他們接受東西是最快的。

機器之心：按照你這個思考，如果一個人在精神上修鍊到這種境界，可以在四五十歲時依然保持一種孩童般的心靈狀態，那他是不是也可以保持年輕時的圍棋水準，或者在藝術和數學方面的水準？

樊麾：有很多人做到過這點，在圍棋界有幾個人我特別崇拜，比如當年的曹熏鉉、趙治勛，他們在那個年齡依然能拿出那麼多成績，這在現在已經是不可能的事情了，因為社會發展太快，你再單純、再保持專一，也很難達到那個時代的感覺。我想到40歲還保持純凈，這個真的做不到，因為你會被社會上很多新的東西把你渲染進去，這是人類必然經歷的東西，就像我們發明電腦，我們需要工具，等等。

機器之心：你在討論一些問題時，經常超越圍棋本身去思考透過圍棋所傳遞的那種價值觀和道。

樊麾：其實我在歐洲這麼多年，也是希望將圍棋這種文化傳遞出去，而不僅僅是那些技藝，因為技術這東西總會有更新，就像 AlphaGo 這種，這是時間問題，而圍棋所傳承的其實是另一個文化，這是中國人發明的東方的思維模式。圍棋追求的是一種『和』的精神，它不像國際象棋，最終的目的不是去擒王。圍棋沒有棋王，在一個權力一直存在的社會，圍棋卻沒有權力之分，它所有的子都是均好的。而且圍棋絕對是個團隊遊戲，國際象棋的子會越來越少，利用越少的子在發揮作用，而圍棋的子會越來越多，圍棋的子並不是我去發揮我現在要下這個棋子的威力，而是我怎麼通過下這步棋讓之前子的威力提升，這是最重要的概念——團隊精神。所以圍棋在這方面對於東方思維和西方思維都是有直接關係的。所以它的價值不僅僅是競技，而是文化，它在各個方面都會發揮價值。

機器之心：那你覺得圍棋教給你的東西，除了棋本身的優美和快樂，是不是也對你的生活、友情、愛情和親情等方面帶來了益處？

樊麾：很多。作為職業棋手來說，圍棋就是哲學，它真的是包羅萬象，因為它太簡單。我有一個理論，我認為所有東西越簡單它就越厲害，一切所有最頂級的東西都是最簡單的。圍棋它太過簡單，所以它太過複雜，它是一個終極的概念。我現在沒有見過任何遊戲能比圍棋更簡單。

機器之心：喆理圍棋發起人李喆六段說，我們來到一個時代的交點，跳出（AlphaGo）奇迹而言，人工智慧的一個重要價值便是幫助人類認識我們自身。你是否也通過這次和圍棋人工智慧的對戰，對你的生活、棋藝或者人生產生了一些更加深入的理解？

樊麾：我非常認同這個觀點。我覺得人的生活中任何經歷都會對你之後的生活產生一些影響並引起一些變化，人生中有很多階段都挺重大的，這次經歷重大到什麼程度我現在還不知道，因為它正在發生著，所以我也不太了解。對我的棋藝，有一段時間我認為可能對我棋藝有幫助，然後緊接著又過了一段時間，我覺得可能對我的棋藝有害處，現在我又不清楚了。因為我經常給我的學生和朋友們講，對於圍棋，有段時間我會認為什麼都懂，突然間豁然開朗，但過了半年，我會覺得自己什麼都不懂了。這是個循環，我相信許多頂尖棋手也都有這種情況，只不過他們可能不這麼表達。因為我需要講棋，我先把我那個漆黑的東西講出來，所以我就思考怎麼表達它，我認為到了一定階段，必然是個循環。這跟這個人的心態也是有關係的，在你自信時你認為你什麼都懂，但當時你把這個慢慢沉澱之後，你還是不自信，你會發現其實你什麼都不懂。

當你在一個龐大的世界中發現了一扇門，你會覺得你好像什麼都懂了，但當你再打一扇門，你會發現原來還有這麼大的天地，這就是圍棋里道的概念，它是循環復始的，而且你會很喜歡這個過程，這個過程很舒服，會給你帶來一種自我滿足、自我求知的感覺。