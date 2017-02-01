日期:2月1日，據《今日美國》報導，克里夫蘭騎士隊正在尋找一名合格的替補控衛，而且他們已經向達拉斯小牛隊詢價昔日全明星控衛德隆-威廉姆斯。與此同時，另一位昔日的全明星控衛拜倫-戴維斯渴望能夠加入騎士隊。

由於腳趾受傷，32歲的德隆缺席了過去三場比賽。

今年夏天，德隆將成為一名非受限自由球員，他本賽季的薪水為900萬美元。但是有消息稱小牛隊並不打算在今年的交易截止日之前送走德隆，並把他和韋斯利-馬修斯一起列為「非賣品」。

本賽季至今，德隆一共缺席了11場比賽，而且他的出場時間將被塞斯-庫里分掉一部分。

與此同時，今年37歲的拜倫-戴維斯希望能夠填補騎士隊替補一號位的空缺，而且他相信自己非常適合騎士隊。

但問題是：自從2011-12賽季結束之後，戴維斯就再也沒有在NBA賽場上打過球。但是據戴維斯自己表示，他覺得只要通過兩個星期的訓練和準備，他就能進入比賽狀態。

今年1月騎士客場負於勇士的賽后，戴維斯還專程前往騎士隊的更衣室，並與勒布朗-詹姆斯進行了交談。

為了補充替補控衛，騎士隊計劃在明天舉行一場試訓，參加的球員包括：科克-辛里奇、蘭斯-斯蒂芬森和馬里奧-查爾默斯。另外，有消息稱騎士隊對40歲的老控衛安德烈-米勒也表示出了興趣。

（羅森）