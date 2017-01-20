▲喬紫喬穿喜氣的大紅色，在過年時討吉利。（圖／記者陳明安攝，2017.01.20）

平均年齡23歲的高顏值女團「喬紫喬」去年11月推出首張專輯【動不動說愛】正式出道，大喬（楊喬伊）、小喬（吳喬安）以及阿紫（廖紫涵）三個來自不同家庭背景的女孩，一起訓練兩年培養出好感情。皆為90年代後出生的三人，對於農曆新年的感受會有什麼不同？在風格各異的家庭中，又有什麼樣特別的新年趣事？

各有圍爐風格 團圓就是要溫馨開懷

喬紫喬三人的家都住在台北，除了阿紫表示四年前奶奶還健在時，全家會回竹東團圓吃年夜飯外，其餘兩人都是過了年才跟著媽媽回娘家拜年。小喬媽媽的娘家在新竹，是客家大家庭，過年時回去相當熱鬧，小朋友們會聚在一起玩撲克牌「21點」，小賭10元增添趣味，大人們則是開桌打麻將，小喬說：「因為鄉下房子大，他們直接在四樓頂樓開麻將間。」阿紫則是爸爸那方親戚的小孩中唯一的女生，從小跟著堂兄弟們打鬧，過年最愛玩鞭炮、煙火，「他們玩得很誇張，用腳趾夾沖天炮，不然就是拿在手上，很可怕欸！」直呼玩太大。

▲喬紫喬三人過年圍爐的情景都各不相同。（圖／記者陳明安攝，2017.01.20）

大喬的除夕圍爐則比較不一樣，以前是跟著媽媽回台中拜訪舅舅一家，後來舅舅的女兒也到台北念書，就變成舅舅北上和她們團聚過年。大喬的媽媽和舅舅兄妹倆感情很好，過年時一定要把酒言歡，她說：「他們從晚餐就開始喝，一路喝到天亮！」大喬表示媽媽跟舅舅都不是嚴肅的大人，跟兒女輩相處反而更像朋友，無話不聊，所以她們過年也會玩自製小遊戲，一邊聊天、一邊小酌玩遊戲，總是要到早上才意猶未盡地結束休息

小喬微笑掩尷尬 靠喬媽認遠親

過年是團聚的節慶，許多不常見面的親戚這時候都會冒出頭來，小喬初二跟著媽媽回娘家時，面對叫不出名字的「超遠房親戚」，她只能努力保持微笑，等媽媽提示該叫對方什麼稱謂，她笑說：「有時候他們也不認得我是誰，都要先報上我媽媽的名字。」問到親戚相聚最怕被問東問西，小喬表示仍有「學生以課業為重」這道「免死金牌」；大喬家裡因為成員少，彼此間都很了解對方近況，所以沒有這個問題；而單親的阿紫因為跟著媽媽多，一樣家庭人數少不會被問，爸爸那邊的親戚人雖多但不熟，所以也不會多問她什麼，落得輕鬆自在。

▲過年遇到認不得的遠親時，小喬（左）都會微笑打招呼掩飾尷尬，等媽媽提示該叫什麼。（圖／記者陳明安攝，2017.01.20）

阿紫竟然靠紅包存了一桶金？！

過年小朋友最期待的環節就是領紅包了！小喬家認為包紅包只是金錢交換的遊戲，因此大人們會彼此協調全都不包，只有爺爺、奶奶等長輩仍會包給孫輩，討個過年喜氣。大喬則分享以前「姥姥」還在世時，要領紅包前都得跪地盡孝，按輩分輪流跪，跪了幾回就有幾個紅包領，雖然金額不大但是不無小補。最令人稱羨的非阿紫莫屬，她的舅舅待她如己出，還沒上大學前包新台幣5000元，成為大學生後立刻漲一倍變成萬元大紅包；其他舅舅、阿姨與阿嬤則是各包2000元；平時沒有給阿紫零用錢的紫媽，過年紅包也會包5000到1萬元左右，紫爸的紅包也大約是1萬。

前前後後十多年的累積，若不計支出，阿紫至今收下的紅包總額竟可超過新台幣百萬元，是名副其實的「小富婆」。阿紫的媽媽把這些錢全交由她自己管理，她笑說：「我只要看到數字減少就不舒服，開始去挖家裡二手的東西拿去社團賣。」讓存款數字回升至原本位置甚至更多，她才能安心。大喬也爆料阿紫非常節儉，吃飯時會因為太貴而拒吃，不過最近頻率有減少：「因為夏哥會請客！」最誇張的是阿紫敷面膜竟會反覆使用，直到精華液都乾了才丟，甚至會把附在塑膠膜上的些許精華液用到一滴也不剩，節儉態度令人望塵莫及。

▲阿紫（中）從小到大收的紅包金額累計竟可破百萬。（圖／記者陳明安攝，2017.01.20）

專屬休假時光 想當爛肉又不想太爛

初二結束回娘家行程後，基本上剩下的年節時間都是屬於喬紫喬自己的，阿紫笑說：「就在家裡看電視，然後變成一攤爛肉。」小喬則認為這段時間是難得可以正大光明偷懶的珍貴時光，可以好好運用。大喬則是覺得若是在年節時太放鬆，會有「走鐘」危機，直對工作人員喊：「過年還是排一些工作好了，不要讓我們爛太久。」不過馬上被嘲笑：「媒體也在放假啊！」

▲喬紫喬不想太放鬆變「太爛的肉」，希望年節可以排一些工作。（圖／記者陳明安攝，2017.01.20）