美國媒體報導，藍鳥隊將簽下左投J.P. Howell（豪威爾），只要Howell能夠通過體檢，雙方即可簽下這分合約。

33歲的J.P. Howell，生涯曾效力皇家、光芒、道奇等隊，去年在道奇出賽64場，投50.2局，戰績1勝1敗、防禦率4.09，是道奇隊的牛棚主力。

J.P. Howell加入藍鳥隊之後，將是藍鳥隊除了Aaron Loup之外， 牛棚中第2位左投。

另外，國民隊與Joe Nathan、Matt Albers簽小聯盟合約。Joe Nathan生涯曾六度入選明星賽，去年先後效力巨人及小熊，Albers過去2年效力白襪隊。