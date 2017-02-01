MLB／藍鳥隊將簽下J.P. HowellNOWnews今日新聞 (2017-02-01 10:24)
美國媒體報導，藍鳥隊將簽下左投J.P. Howell（豪威爾），只要Howell能夠通過體檢，雙方即可簽下這分合約。
33歲的J.P. Howell，生涯曾效力皇家、光芒、道奇等隊，去年在道奇出賽64場，投50.2局，戰績1勝1敗、防禦率4.09，是道奇隊的牛棚主力。
J.P. Howell加入藍鳥隊之後，將是藍鳥隊除了Aaron Loup之外， 牛棚中第2位左投。
另外，國民隊與Joe Nathan、Matt Albers簽小聯盟合約。Joe Nathan生涯曾六度入選明星賽，去年先後效力巨人及小熊，Albers過去2年效力白襪隊。
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