2017年德甲冬季轉會窗正式關閉，18支球隊總共花費了超過1億歐元引援，創造了德甲的新高，總收入方面則是8135萬歐元，凈支出是1891萬歐元。冬季凈支出最多的是勒沃庫森（1250萬歐元），他們引進的天才小將萊昂-拜利也是德甲今年冬季的標王（1350萬歐元），轉出價格最高的是加盟巴黎的德拉克斯勒（4000萬歐元），狼堡也用這筆錢引進了數名新援。拜仁沒有引進球員，比賽機會較少的格林和巴德施圖貝爾或轉會或租借離隊。

以下是德甲冬季轉會的詳細列表，數據來自德國《轉會市場》網站，貨幣單位為歐元：

拜仁慕尼黑（收入30萬）

轉入：無

轉出：朱利安-格林（前鋒，30萬，德乙斯圖加特），巴德施圖貝爾（中衛，租借，沙爾克04）

多特蒙德（支出810萬）

轉入：伊薩克（前鋒，860萬，瑞典AIK索爾納）

轉出：阿德里安-拉莫斯（前鋒，租借，格拉納達），蘇博蒂奇（中衛，50萬租借，科隆）

勒沃庫森（支出1250萬）

轉入：萊昂-拜利（邊前衛，1350萬，比利時亨克），K-帕帕多普洛斯（中衛，租借期滿，RB萊比錫）

轉出：K-帕帕多普洛斯（中衛，50萬租借，漢堡），羅比-克魯斯（邊前衛，50萬，遼寧宏運），博德（中衛，租借，德丙帕德博恩）

門興格拉德巴赫（支出875萬）

轉入：科沃傑伊恰克（中衛，750萬，塞維利亞），維拉爾巴（前鋒，125萬，巴拉圭波特諾山丘）

轉出：維拉爾巴（前鋒，租借，巴拉圭波特諾山丘），阿爾瓦羅-多明戈斯（中衛，退役）

沙爾克04（支出100萬）

轉入：卡利朱里（邊前衛，250萬，沃爾夫斯堡），博格施塔勒（前鋒，150萬歐元，德乙紐倫堡），巴德施圖貝爾（中衛，租借，拜仁）

轉出：凱薩拉（邊後衛，300萬，土耳其巴薩克塞西爾），薩姆（邊前衛，租借，達姆施塔特），里瑟（前腰，租借，德乙卡爾斯魯厄），吉費爾（門將，租借，英冠布里斯托爾城）

美因茨（收入1269萬）

轉入：誇伊森（前腰，250萬，巴勒莫），什韋爾科（左邊衛，6萬，卡爾斯魯厄U-19），博揚（前鋒，租借，斯托克城）

轉出：馬爾勒（前腰，1250萬，沃爾夫斯堡），克萊門斯（右前衛，275萬，科隆），何塞-羅德里格斯（中場，租借，馬拉加），齊姆林（后腰，下放美因茨二隊），哈利米（前腰，下放美因茨二隊），庫爾奇（門將，解約）

柏林赫塔（收入30萬）

轉入：托魯納里加（中衛，從柏林赫塔二隊提拔）

轉出：黑格勒（中場，30萬，英冠布里斯托爾城）

沃爾夫斯堡（收入1350萬）

轉入：馬爾勒（前腰，1250萬，美因茨），巴佐爾（中場，1200萬，阿賈克斯），恩泰普（邊前衛，500萬，雷恩），奧西姆亨（前鋒，350萬，奈及利亞中鋒學院），德賈加（邊前衛，自由轉會，卡達阿爾阿拉比）

轉出：德拉克斯勒（前腰，4000萬，巴黎聖日耳曼），恩里克（邊前衛，400萬，桑托斯），卡利朱里（邊前衛，250萬，沙爾克04），阿斯奎斯（中衛，租借，秘魯梅爾加），布雷卡洛（邊前衛，租借，德乙斯圖加特）

科隆（支出25萬）

轉入：克萊門斯（右前衛，275萬，美因茨），蘇博蒂奇（中衛，50萬租借，多特蒙德），拉蒂夫（中鋒，未透露，德丁奧爾巴赫）

轉出：馬夫拉伊（中衛，180萬，漢堡），姆拉德諾維奇（左後衛，120萬，標準列日）

漢堡（支出800萬）

轉入：華萊士（后腰，920萬，巴西格雷米奧），馬夫拉伊（中衛，180萬，科隆），K-帕帕多普洛斯（中衛，50萬租借，勒沃庫森）

轉出：賴斯（中衛，250萬，桑托斯），哈利洛維奇（前腰，100萬租借，拉斯帕爾馬斯），斯帕西奇（中衛，解約）

因戈爾施塔特（收支平衡）

轉入：蓋爾施佩克（中衛，從因戈爾施塔特U-19提拔）

轉出：瓦赫爾（中衛，租借，德乙海登海姆）

奧格斯堡（支出200萬）

轉入：萊特納（中場，200萬，拉齊奧）

轉出：奧帕雷（邊後衛，租借，法乙朗斯）

不來梅（支出130萬）

轉入：德萊尼（中場，200萬，哥本哈根），克萊因海斯勒（前腰，租借期滿，達姆施塔特）

轉出：迪亞涅（中衛，40萬租借，梅斯），弗勒德（后腰，20萬，德乙維爾茨堡踢球者），施特恩伯格（邊衛，10萬，匈牙利費倫茨瓦羅什），佩措斯（后腰，租借，英冠富勒姆），倫納特-蒂（前鋒，租借，德乙聖保利），克萊因海斯勒（前腰，租借，匈牙利費倫茨瓦羅什）

達姆施塔特（收支平衡）

轉入：大阿爾滕托普（中場，自由轉會，加拉塔薩雷），博伊德（前鋒，自由轉會，RB萊比錫），卡馬武阿卡（后腰，未透露，希臘帕內托利克斯），邦高（中衛，未透露，丹麥北西蘭），薩姆（邊前衛，租借，沙爾克04），施泰因赫費爾（右後衛，自由球員）

轉出：本-哈提拉（邊前衛，自由轉會，土耳其加濟安泰普體育），容維爾特（后腰，未透露，美國聖何塞地震），克萊因海斯勒（前腰，租借期滿，不來梅），奧比納（前鋒，解約）

霍芬海姆（收入730萬）

轉入：金貝爾（中衛，租借期滿，德乙桑德豪森），索亞雷斯（邊衛，從霍芬海姆二隊提拔），龐塞（邊前衛，租借期滿，秘魯波雷斯）

轉出：愛德華多-巴爾加斯（前鋒，600萬，墨西哥老虎），金珍洙（邊衛，130萬，全北現代），龐塞（邊前衛，未透露，秘魯波雷斯），阿蒂克（邊前衛，租借，奧地利格拉茲風暴），金貝爾（中衛，租借，德乙卡爾斯魯厄）

法蘭克福（支出110萬）

轉入：奧爾多涅斯（中衛，100萬，厄瓜多巴塞羅那），貝蘇斯奇科夫（中場，10萬，德乙斯圖加特二隊），沃爾夫（邊前衛，租借，德乙漢諾威二隊），巴爾科克（中場，從法蘭克福U19隊提拔）

轉出：弗盧姆（中場，自由轉會，德乙聖保利），格雷茲吉赫爾（前腰，未透露，德丙霍爾施泰因基爾），邦亞吉（中鋒，自由轉會，荷蘭特溫特）

弗賴堡（收支平衡）

轉入：希耶羅（中場，未透露，瑞士錫永）

轉出：拉普雷沃特（后腰，自由轉會，德丙馬格德堡），胡夫納格爾（前腰，租借，德乙紐倫堡），戴利（邊前衛，租借，德乙聖保利）

RB萊比錫（支出1000萬）

轉入：烏帕梅卡諾（中衛，1000萬，薩爾茨堡紅牛），達馬里（前鋒，租借期滿，紐約紅牛）

轉出：I-圖雷（中場，自由轉會，沙爾克04二隊），博伊德（前鋒，自由轉會，達姆施塔特），達馬里（前鋒，租借，以色列海法馬卡比），卡爾馬（前腰，租借，丹麥布隆德比），雅內爾特（后腰，租借，德乙波鴻），K-帕帕多普洛斯（中後衛，租借期滿，勒沃庫森）

（華迪維亞）