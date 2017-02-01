日期:2月1日消息，29歲的英格蘭高爾夫名將丹尼-威利特（Danny Willett）周二在歐巡賽-總獎金為265萬美元的迪拜沙漠精英賽新聞發佈會上談及前兩輪與14屆大滿貫冠軍老虎-伍茲同組比賽的感受時，認為歐巡賽能夠吸引到伍茲遠赴迪拜爭奪冠軍是很棒的事情，並且也坦言伍茲昔日的輝煌鼓勵了自己以及同齡人更加刻苦地練球。

2016年美國大師賽冠軍威利特周二首先以衛冕冠軍的身份亮相迪拜沙漠精英賽的新聞發佈會。在前兩輪比賽中，威利特被安排到與兩屆迪拜沙漠精英賽冠軍（2006和2008年）伍茲、同胞兼萊德杯歐洲隊隊友馬修-菲茨帕特里克（Matthew Fitzpatrick）同組比賽。

談及與擁有4件綠夾克的伍茲同組，去年首度拿下一件綠夾克的威利特顯得感慨良多。威利特透露，正是伍茲2005年在奧古斯塔16號洞拿下的那一記著名的切球進洞，讓當時年僅17歲的威利特更加刻苦練球，將自己的高爾夫提升至更上一層樓。

「他給我的首次記憶就是奧古斯塔的16號洞的切球進洞。我那個時候真的開始很喜歡高爾夫，你看得到，那一桿幾乎就是那場比賽完美的廣告。我無數次想起他打出的那一桿，他和史蒂夫（當時伍茲的球童史蒂夫-威廉姆斯）變得非常瘋狂，而照相機不停地在抖動拍攝，小球就這樣掉進洞了。」目前擁有5個歐巡賽冠軍的威利特說。

「我想，他為我這樣年齡的球手們所創造的那些時刻，真的會驅使完美更加刻苦訓練、更加刻苦練球，努力實現即使是他所創造的成就的一小部分。我認為，歐巡賽能夠擁有高爾夫歷史上最棒的球手過來迪拜，努力在周日帶著獎杯回去，這是好事情。」

（羅毅）