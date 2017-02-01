文章來源：新浪科技

當地時間 1 月 30 日，在賓夕法尼亞州匹茲堡的 Rivers 賭場，卡耐基梅隆大學 （ CMU ）開發的人工智慧系統Libratus ，在共計 12 萬手的一對一無限注德州撲克比賽中擊敗了四名頂級人類玩家 Jason Lee、Dong Kim、Daniel McAulay 和 Jimmy Chou，斬獲 20 萬美元獎金。

在經歷了二十天的較量，至此，匹茲堡德州撲克人機大戰落下帷幕。四名人類玩家共計輸給 Libratus 176 萬美元籌碼，人類選手只在其中四個比賽日贏得了籌碼。慘敗。但是大家似乎已經接受了之前 Alpha Go 擊敗人類的事實，以至於網路上就此事並沒有多少回聲。

它 是一種玩家對玩家的公共牌類遊戲。一張檯面至少 2 人，最多 22 人，一般是由 2-10 人參加。德州撲克一共有 52 張牌，沒有王牌。每個玩家分兩張牌作為「底牌」，五張由荷官陸續朝上發出的公共牌。開始的時候，每個玩家會有兩張面朝下的底牌。經過所有押注圈后，若仍不 能分出勝負，遊戲會進入「攤牌」階段，也就是讓所剩的玩家亮出各自的底牌以較高下，持大牌者獲勝。

由於撲克的特殊性，是「不完美信息」游 戲。比如當你在下棋的時候，其實你和你對手的棋路都是完全展現出來的，你們得到的確定性信息是完全對稱的。撲克不同，你無法得知對手的牌面，沒有單一的一 個最佳選擇，機器必須不斷改變其戰術，真正欺騙住對手。這一切需要用到大量複雜的運算和推理博弈，在充滿不確定性的情景中找到最佳策略，即所謂的「納什均 衡」（納什均衡是一種策略組合，使得同一時間內每個參與人的策略是對其他參與人策略的最優反應）。CMU 的教授 Tuomas Sandholm 舉例，牌局中包含的可能性甚至大於全宇宙原子總和的數量。

百度首席科學家吳恩達（Andrew Ng）就曾指出，「撲克（不完美信息博弈）是人工智慧最難攻克的遊戲之一。每一步沒有所謂的最優解，人工智慧要採取隨機的策略，這樣它詐唬的時候對方才會吃不準。」

詐唬（ bluff ）是德州撲克的一種經典策略，體現了其中的博弈技巧：當你手中的牌面不夠大，你需要通過虛張聲勢加註嚇退對手，逼對手棄牌。這種策略需要足夠隨機防止被對 手看穿，避實就虛，一定要選擇適當的時機詐唬。計算機會根據選手過去的表現來判斷對手手裡牌面大的概率有多少，從而做出當下的最佳策略。

實際上，就前方人類玩家的反應，機器還是挺會詐唬的。選手Jason Lee 下場后便急切地想與 Libratus 的開發者們聊一聊：

我就是想確定一下他們是不是把計算機偷偷塞在我們腦子裡了，因為它改變戰術的時候就像是針對我們每個人發動的人身攻擊 。

其實在 2015 年，CMU 家的 AI 程序 Claudico 就在無限下注的比賽中跟 4 位德撲頂尖玩家交過手，共計進行了 8 萬手。只是最終只獲得了倒數第二名。

實際上德撲這門遊戲更多的是依靠超算能力的」老一輩人工智慧「而不是現在正當紅的深度學習，這次 Libratus 也是如此，動用了整個匹茲堡的超級計算中心來完成每一場比賽（比之前 Claudico 多出十倍」核心小時「）。

這次為了降低運氣成分，保證公平性，比賽中機器和人類玩家手牌是對調的，在不同房間的兩張桌上用的是完全相同的兩副牌。在這種狀況下人類慘敗…

由於玩家增加會大大增加遊戲難度，這次是雙人版單挑無限注，之後據說 Libratus 還需要一段時間才能挑戰更多玩家。