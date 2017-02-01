日期:2月1日，奇才主場以117-101輕取尼克斯。

奇才（28-20）五連勝。布拉德利-比爾拿下了28分，約翰-沃爾15分13次助攻，馬基夫-莫里斯24分10個籃板，馬爾辛-戈塔特15分10個籃板，凱利-奧布雷14分。

尼克斯（21-29）二連敗。卡梅羅-安東尼26分，布蘭頓-詹寧斯21分，威利-赫南戈麥斯15分14個籃板，凱利-奧奎因13分10個籃板。

自12月1日以來，奇才取得21勝9負的戰績，為東部最佳，超過騎士。過去13場比賽，他們勝出11場，成為聯盟最為火熱的球隊之一。

尼克斯則沒有這種勢頭，而且他們還陷入了交易的流言之中，安東尼如何決定自己的去留，將影響尼克斯的下半賽季。過去6場比賽，安東尼4次得了30分以上，上一場四加時敗給老鷹，他更是砍下了45分。

儘管安東尼如此神勇，他們的戰績仍不如人意。防守糟糕是最大的麻煩，今天也是如此。

上半場結束前，巴克爾補中壓哨球，尼克斯仍以54-59落後。第二節和第三節，尼克斯都丟了30分以上。

第三節還有1分鐘時，奇才以89-71取得了18分的優勢。安東尼此後拿下5分，他連投帶罰拿下3分結束本節，尼克斯仍以76-91落後。

尼克斯的替補在第四節將比分追成84-97，但此後5分鐘他們只投中一球，奇才打出11-4的攻擊波后，以108-88取得20分的優勢，勝負失去懸念。（吳哥）