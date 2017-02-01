過年期間，花蓮意外頻傳，包括住宅火警、多起交通意外、還有登山客山難救援，花蓮警消疲於奔命，高山海邊救災救難，善盡人民保母職責。(劉敏娟報導)



1月29號大年初二凌晨，花蓮市富安路發生民宅火災，大批警消火速救人，搶救湯姓屋主一家4人，不僅救人，還救毛小孩，不斷為奄奄一息的狗狗澆水、按摩心臟，救回毛小孩一命。



1月30號大年初三又有兩起火警，包括吉安鄉南華村民宅以及秀林鄉富士村也傳出火警，警消快速抵達，火勢很快撲滅，無人傷亡。



除了火警外，大年初二到初四頻傳交通意外。初二深夜，台11線光豐公路一輛黑色自小客車疑似想超車，跨越雙黃線，駛入對向車道，先撞上白色自小客車後，隨即翻落邊坡下2公尺海邊，消防與海巡單位派出8人，夜間辛苦吊掛救援，將車上一男一女救起送醫。



大年初三(1月30號)中午，花蓮市南濱路「太平洋公園」前發生車禍，一輛自小客轉彎速度過快，未禮讓直行車輛，導致兩車相撞，兩車7人，有5人受輕傷。



30號深夜仍不平安，花蓮縣玉里鎮一名16歲王姓少年無照騎乘摩托車，車上還載著一名黃姓友人，將走在馬路上的母女三人撞倒在地，後方一位45歲林姓騎士也遭殃，連人帶車摔倒在地，這一起機車車禍，導致6人輕重傷，動員10多人和6輛救護車救援。



另外，還有兩起山難救援，包括1月30號上午前往卓溪鄉玉山國家公園大分山屋救援腳部扭傷的女登山客；更讓人不捨的山難意外，是嘉義空軍海鷗救護隊的35歲救護士丁銘傑，獨自到花蓮登山，30號下午不小心墜谷，花蓮警消、太管處、太警隊與國軍組成共兩批21人救難小組，不畏艱辛寒冷，連夜上山搜救，在1月31號下午尋獲遺體，2月1號將以直升機運送下山。



過年期間，家家戶戶吃喝玩樂，快樂出遊，但花蓮警察、消防員、海巡人員、國軍弟兄等，疲於奔命四處救災救難，還要指揮交通，善盡職責的精神讓人非常感佩。(照片說明：1/29深夜車輛翻落邊坡，警消奮力救援)



