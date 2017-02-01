(中央社記者余曉涵台北1日電) 過去認為「冬粉」在冬天製造而得名，但專家分析後發現「冬粉」一開始是「山東粉」，後來以訛傳訛才成為現在說的「冬粉」。



美食作家曹銘宗在著作「蚵仔煎的身世-台灣食物名小考」寫道，冬粉也叫粉絲、細粉，粉絲名稱是因細條如絲。冬粉部分則有人認為主要是冬粉在冬天製造。



綠豆粉漿抽絲後須馬上冷凍，否則會黏在一起，早年沒冷凍設備，只能在冬天製作。



曹銘宗說，探訪後發現，冬粉其實與山東有關。他在日本時代的「台日大辭典」中找到山東粉（soa-tang-hun）詞條中寫道，「中國山東省用綠豆粉做的麵條，又稱東粉」。



冬粉名稱由來，應該最初是山東粉，後簡稱東粉後，才又改稱為「冬粉」。1060201