外籍漁工遭虐致死 監委盼跨部會管理中廣新聞網 (2017-02-01 10:10)
高雄籍漁船福賜群號前年發生境外虐待印尼漁工致死案件，去年被屏東地檢署簽結，受到外國媒體關注。去年監察院重啟調查發現檢方找來的翻譯聽不懂死者的語言，忽略重要證詞。監察委員王美玉表示，從這起案件可發現政府有諸多問題需要關機關改善。（戎華儀報導）
負責調查這起案件的監察委員王美玉日前出席立委舉辦的司法通譯公聽會時表示，調查這起事件的過程發現，儘管我國有將近60萬的外勞，司法體系卻欠缺翻譯人員，其實可透過移民署和NGO團體協助解決；另外一個現象是，政府可透過船公司了解遠洋漁業的外籍漁工薪資是否遭到剝削，漁業署卻認為沒有境外簽訂契約的管轄權。
王美玉：『他拿的那個船員證，其實都是偽造的，他是一個通案，非常普遍的現象，所以漁工印尼端也受剝削，到臺灣之後，那個時執行的契約，就是有所謂來申請核准跟實際執行，是兩套不同的契約，這種現象是非常普遍，我們主管單位怎麼會看不到呢。』
王美玉表示，農委會主委曹啟鴻已經承諾，將嚴格把關、評鑑船公司，並改善蘇澳安置中心的環境；法務部長邱太三也表示會正視司法通譯的問題，不過實際執行面還有諸多問題需要解決。
（圖：戎華儀攝）
關鍵字：
上一則：詐騙排行榜 猜猜我是誰高居第一名
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- NH 星河2超輕戶外雙人雙層手動野營帳篷 灰色 - 快速到貨
- 華陀扶元堂-冰糖純燕窩10盒(8瓶/盒)
- 台灣好鍋 奈米優瓷不沾炒鍋-單柄(39cm)
- 【Little Giraffe】Luxe 豪華系列 - 彩色長頸鹿花紋 嬰兒毯
- 台灣製3尺(90cm)特級綠松針葉聖誕樹 (紅金色系配件)+100燈L
- 【SUMMER 寶石】天然透光《綠玉髓》葉子項鍊(P1-5)
- Shy by Sydney Evan ELEPHANT 鑲鑽大象玫瑰金耳環 純銀鍍14
- 【LV】M72741 Monogram Poliana金銀絲喀什米爾羊毛絨球圍巾
- 國家地理 National Geographic (NG AU 5310) 澳大利亞系列.
- 【CASIO/G-SHOCK】飛航衝速機能運動腕錶(GA-1100GB-1A)
35 歲嘉義空軍救護員花蓮登山墜谷 遺體尋獲【中廣新聞網】
嘉義海鷗救護隊員花蓮登山墜谷 警消9人夜攻救人【中廣新聞網】
救護隊員登山墜谷 警消連夜救援 還沒找到【中廣新聞網】
過年拚刮刮樂博手氣 想中獎有撇步【NOWnews今日新聞】
新春歡唱變調 尋仇誤認包廂大打出手【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》