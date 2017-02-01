高雄籍漁船福賜群號前年發生境外虐待印尼漁工致死案件，去年被屏東地檢署簽結，受到外國媒體關注。去年監察院重啟調查發現檢方找來的翻譯聽不懂死者的語言，忽略重要證詞。監察委員王美玉表示，從這起案件可發現政府有諸多問題需要關機關改善。（戎華儀報導）



負責調查這起案件的監察委員王美玉日前出席立委舉辦的司法通譯公聽會時表示，調查這起事件的過程發現，儘管我國有將近60萬的外勞，司法體系卻欠缺翻譯人員，其實可透過移民署和NGO團體協助解決；另外一個現象是，政府可透過船公司了解遠洋漁業的外籍漁工薪資是否遭到剝削，漁業署卻認為沒有境外簽訂契約的管轄權。



王美玉：『他拿的那個船員證，其實都是偽造的，他是一個通案，非常普遍的現象，所以漁工印尼端也受剝削，到臺灣之後，那個時執行的契約，就是有所謂來申請核准跟實際執行，是兩套不同的契約，這種現象是非常普遍，我們主管單位怎麼會看不到呢。』



王美玉表示，農委會主委曹啟鴻已經承諾，將嚴格把關、評鑑船公司，並改善蘇澳安置中心的環境；法務部長邱太三也表示會正視司法通譯的問題，不過實際執行面還有諸多問題需要解決。



（圖：戎華儀攝）



