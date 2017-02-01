由於醫療暴力事件頻傳，台北地檢署建立一套通報流程，要在第一時間排除暴力，並且透過持續通報機制，避免現行犯事後又騷擾醫護人員。另一方面，北檢也將和醫院合作，透過教育訓練和諮詢管道，強化檢察官的醫療專業智能。



（杜大澂報導）



根據統計，醫療院所向衛福部通報的醫療暴力，每年約有200多件，有些案件可能沒有向上通報，事實上，民眾也經常透過新聞報導，看到病患在急診室咆哮，或者動手毆打醫療人員的畫面，但這些行為都造成醫護人員極大的心理壓力。



為了有效防制醫療暴力，台北地檢署建立一套強化通報SOP流程。北檢主任檢察官古慧珍表示，透過這套流程，希望檢警能夠在第一時間排除暴力，同時當現行犯被請回後，也能避免醫護人員遭到後續的騷擾。「我們會法警室通知三個單位，第一個單位是醫療院所，醫療院所知道後可以會做緊急處理，對醫事人員提醒，提供一些必要安全的措施，另外一個傳真的轄區醫療院所的派出所，派出所加強巡邏，另外還有一個比較重要的突破，我們傳真給被告所在地的警察局，如果這個被告一而再再而三有滋擾的行為，由個案檢察官去指示，就被告特別關懷，加強告誡查訪。」



另外，北檢也與台大醫院合作，舉辦專業教育訓練和講座，並且建立諮詢管道，加強檢察官的醫療專業，以利處理糾紛時，能夠更容易掌握狀況。



（圖翻攝畫面）



