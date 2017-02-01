詐騙排行榜 猜猜我是誰高居第一名中廣新聞網 (2017-02-01 10:10)
詐騙集團老梗不斷重新推出，雖然每次都重覆使用，還是有民眾不小心就被騙！據警方統計，去年詐騙案當中，排名第一的是俗稱「猜猜我是誰！」的手法；至於ATM解除分期付款設定和假網拍，則是分居二、三名。警方分析，雖然詐騙集團用的是老梗，但因通訊軟體的普及化，才使得民眾只要稍不注意，就容易受騙上當。（彭清仁報導）
新竹市刑大科偵隊長劉淵龍指出，由於海外的詐騙集團被查獲，大都被遣送到大陸，因此去年下半年開始，設於海外的詐騙集團紛紛鮭魚返鄉，寧可被抓也要在台灣服刑。加上警政署已將反詐欺列為治安首要工作，去年下半年開始，警方也在各地查獲不少藏身於豪宅和商業大樓的詐騙電信機房。
根據警方的統計資料指出，去年詐騙案件中，發現民眾最常遭受詐騙手法以俗稱的「猜猜我是誰！」高居第一名。至於ATM解除分期付款設定和假網拍，則是分居二、三名。劉淵龍隊長表示，「猜猜我是誰」的詐騙手法，基本上和以前一樣，但現在更複雜的就是通訊軟體的普及化，一旦LINE或是臉書的帳號被盜，歹徒就利用群組亂槍打鳥的方式借錢。至於解除分期付款和假網拍的手法，警方則是提醒只要前往匯款或操做ATM，就要有危機意識，務必再三確認才能將錢匯出。另外，老人家要特別小心假檢察官詐財的手法！民眾只要有任何問題，都可打165專線查詢。
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