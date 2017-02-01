（中央社記者姜遠珍首爾1日專電）南韓媒體報導指出，在亞洲擁有高人氣的演員李敏鎬，將在2月18、19日結束粉絲見面會後，最遲於3月底、4月初入伍當兵，因李敏鎬受過傷，將服替代役。



不過，李敏鎬所屬經紀公司否認這項說法表示，關於李敏鎬入伍事宜，目前還沒有確定。



南韓「亞洲經濟」報導，李敏鎬所屬經紀公司表示，外傳李敏鎬將於今年3、4月份入伍是不實傳聞，具體服役時間尚未敲定。



1987年出生的李敏鎬將於今年入伍，不過由於2006年李敏鎬因交通事故導致右腿植入矯正鋼條，因此他將服替代役，不會下部隊。1060201