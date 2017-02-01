雖然在與皇家社會的比賽中傳射建功，但C羅如今的處境並不算好，他與伯納烏球迷之間的關係不太和諧，面對噓聲，皇馬7號甚至忍不住對球迷爆了粗口。

面對這樣的局面，皇馬官方表達了對C羅的支持，他們在自己的官方Instagram賬號上寫道：「C羅是世界上最好的球員。」

（Echo）