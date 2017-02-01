皇馬官方聲援C羅：他就是世界上最好的球員北京新浪網 (2017-02-01 10:02)
雖然在與皇家社會的比賽中傳射建功，但C羅如今的處境並不算好，他與伯納烏球迷之間的關係不太和諧，面對噓聲，皇馬7號甚至忍不住對球迷爆了粗口。
面對這樣的局面，皇馬官方表達了對C羅的支持，他們在自己的官方Instagram賬號上寫道：「C羅是世界上最好的球員。」
（Echo）
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