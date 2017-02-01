英超-莫里森破門 悍將中柱 西布朗1-1米德爾斯堡北京新浪網 (2017-02-01 10:13)
慶祝進球
日期:2月1日凌晨，英超第23輪上演對決——米德爾斯堡主場迎戰西布朗。莫里森先下一城，內格雷多扳平，雙方戰成1-1平。
第6分鐘，達倫-弗萊徹自由球混戰中回傳，莫里森禁區邊緣外射入右下角。西布朗取得夢幻開局，這是莫里森本賽季第4粒聯賽進球。米堡第17分鐘扳平，麥考利禁區內對內格雷多犯規，後者親自主罰點球命中，這是他本賽季的第6粒聯賽進球。第30分鐘，道森做球，麥考利禁區內右腳攻門被阻擋。第45分鐘，斯圖亞尼小角度攻門被封出，隨後布倫特傳中，道森頭槌攻門，巴爾德斯成功撲救。
第56分鐘，查德利右路傳中，馬特-菲利普斯前點頭槌沖頂擊中立柱，隨後隆東抽射也打中立柱彈出。第77分鐘，雅各布做球，布倫特禁區前左腳遠射，巴爾德斯成功封阻。第90分鐘，馬特-菲利普斯傳中，羅布森-卡努右腳攻門沒能形成威脅。最終，米堡1-1戰平西布朗。
西布朗：1-福斯特/2-恩約姆、23-麥考利、25-道森、11-布倫特/24-弗萊徹、5-雅各布/22-查德利（14-麥克林59『）、7-莫里森、10-馬特-菲利普斯/9-隆東（4-羅布森-卡努64』）
（Louis）
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