美國媒體報導，去年國家聯盟全壘打王釀酒人隊的Chris Carter（卡特）不排除前往日本打球，根據Carter經紀人Dave Stewart的說法，Carter正在認真考慮這件事。

去年，Carter出賽160場，雖轟出41支全壘打，與洛磯隊的Nolan Arenado並列全壘打王，但他的打擊率僅2成22，而且全年遭三振206次，是國聯的被三振王，加上他只能擔任一壘手及指定打擊，因此一般對他的評價並不高。

Carter2010年在大聯盟初亮相，生涯曾效力運動家、太空人、釀酒人等隊，Dave Stewart表示2015年球季結束，就曾經有日本職棒球團想要吸收Carter，因此這次Carter是很認真地思考到日本打球的可能性。不過Stewart並未透露是哪支日本球隊對Carter有興趣，僅了解有數支球隊。

去年Carter的年薪是250萬美元，今年Carter與釀酒人隊已進薪資仲裁的程序，美媒預估，Carter可拿到800萬美元的年薪。