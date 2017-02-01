日期:2月1日消息，西班牙高爾夫名將加西亞在自己今年首場比賽——新加坡公開賽前夕就沒有對今年復出再戰巡迴賽的老虎-伍茲報以太高的厚望。如今，伍茲在上周個人今年第一場比賽——農夫保險公開賽被淘汰出局之後，加西亞在迪拜沙漠精英賽前夕更是表態，現在的伍茲已經很難回到過去的輝煌，因為現在41歲的伍茲已經老了，不能與20來歲的伍茲相提並論！

伍茲周二凌晨3點左右已經抵達迪拜，很快就在周二中午之後就過來揮杆練習場練球，準備自己的第8次迪拜沙漠精英賽。過去7次參賽，他有2次獲得冠軍。很多人認為，這一周的歐巡賽對於伍茲來說是一場很重要的考驗，尤其是這位近幾年飽受腰傷困擾的14屆大滿貫冠軍上一周剛剛被淘汰出局。

無論如何，去年幾乎都處於養傷狀態的伍茲要經歷12個時區，從美國的洛杉磯抵達迪拜，連續第二周角逐比賽，這對於任何球手來說，都是一個挑戰。周二，前世界第二加西亞便指出了現世界排名為第666位的伍茲所面臨的問題，並不看好伍茲能夠恢復到以前的黃金時代。

「如果你的意思是，要他打出2000年代初那樣的水平，那是困難的，」現世界排名第15位的加西亞說，「他有很多的品質，他顯然能夠達到一個高水平，但是要達到那樣的高水平是非常困難的，即使對於他本人而言，因為他現在已經是41歲了，所以他的身體無法像過去那樣20歲、25歲時做到的那樣。」

「不過，讓我們拭目以待吧。對於我們所有人來說，一切都是帶著一些問號，所以你知道的，我們會看一看在接下來的4、5個月里，事情會如何發展。」

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（羅毅）