20年頭一回！英超冬窗賺錢了 中超買人幫了忙？北京新浪網 (2017-02-01 09:56)
熱蘇斯是英超的冬季標王
今年歐洲五大聯賽的冬季轉會窗已經關閉，英超各隊在最後一天也有一些大手筆的交易誕生。不過當你查看聯賽凈投入榜單時，有一件事情卻令人相當驚訝——向來出手闊綽，雄踞多次轉會窗凈投入榜單首位的英超，這次居然賺錢了！
根據《轉會市場》網站的統計，英超各隊在這個轉會窗共計投入了2.1233億英鎊，但收入2.3128億英鎊，凈賺1895.5萬英鎊。英超上一次在冬季轉會窗賺錢是什麼時候？還在遙遠的1997年！那個時候，足球轉會和現在還有著巨大的不同呢。此後英超一直在冬窗處於「燒錢」的狀態，還有兩次凈投入過了1億英鎊。
今年英超冬季之所以盈利，首先當然與幾筆大金額的轉出有關：奧斯卡和伊哈洛去了中超，帕耶和德佩則去了法甲，這四筆交易的金額加起來就超過1億英鎊。而中超和法甲，正是這個冬季轉會窗凈投入最多的兩個聯賽。另一方面，英超很多1000萬英鎊的交易都在英超球隊內部完成（如施奈德林、施魯普、貝拉希諾、范安霍爾特等等），向其他聯賽的「採購」不是很瘋狂。
當然了，雖然英超今年是賺錢了，但各隊的總投入還是非常高的，也有很多1000萬英鎊以上的交易，光是在截止日就有布拉迪（打破伯恩利隊史紀錄）、米利沃耶維奇和加比亞迪尼這三筆。英超各隊的在轉會市場上的購買力，自然還是毋庸置疑的。
（華迪維亞）
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